Estate 2020: idee per divertirsi all’aperto coi bambini

Quella del 2020 sarà un’estate particolare, diversa dalle precedenti: dovremo conciliare il bisogno di relax e divertimento con la necessità di mantenere alti livelli di protezione, a causa del Coronavirus.

Si potrà andare in vacanza o trascorrere una giornata al mare? Quali saranno le precauzioni da seguire? Non resta che attendere l’evoluzione della situazione, ma nel frattempo è meglio organizzarsi, ognuno secondo i propri bisogni.

Chi ha figli piccoli può inventare nuovi giochi da fare dentro casa o eventualmente in uno spazio aperto, come il giardino, la terrazza o addirittura la piscina. Giocare all’aria aperta ha tanti benefici per i bambini: ecco perché già da ora è importante sfruttare gli esterni con giochi e soluzioni d’arredo pensate per tutta la famiglia.

Perché giocare all’aperto fa bene alla salute dei bambini?

Dopo tante settimane, rinchiusi dentro casa, finalmente le giornate primaverili permettono a tutta la famiglia di godersi un po’ di sole e aria fresca. Questa è l’occasione giusta per fare nuove scoperte, riavvicinarsi alla natura e riappropriarsi degli spazi esterni della casa, come giardini e terrazze, poco frequentati durante l’inverno.

Trascorrere qualche ora in giardino o al parco è fondamentale per adulti e bambini. I motivi sono tanti. Innanzitutto, aumentano i benefici per la salute. L’esposizione al sole consente all’organismo di sintetizzare la Vitamina D, una sostanza cruciale per la calcificazione delle ossa, ma anche per mantenere un corretto livello di calcio e fosforo nel sangue. Naturalmente occorre evitare le ore più calde e proteggere la pelle con una crema solare adeguata.

Un altro vantaggio del gioco all’aperto è legato all’umore: basta trascorrere qualche ora in giardino per sentirsi subito più felici. Tali attività incentivano sia l’autonomia che la convivenza in un gruppo. Pensiamo ad una partita di pallone oppure all’attesa del proprio turno per utilizzare un gioco in particolare. Ma quali sono le soluzioni più adatte in base allo spazio di cui si dispone?

Giochi e idee da fare all’aperto coi bambini

Prima di iniziare a giocare è necessario riorganizzare gli spazi a misura di bambino, eliminando eventuali pericoli, come tavoli o mobili spigolosi. Questo consiglio vale sia per i giardini che per le verande e i cortili. Qui si può inserire un piccolo tavolo su cui fare lavoretti di ogni tipo oppure creare una zona relax con alcuni libri e un lettino o una poltroncina gonfiabili, sicuri e facili da pulire. Gli arredi per i bambini devono essere colorati, divertenti e sicuri, cioè pensati appositamente per il loro benessere e divertimento.

I giochi gonfiabili sono un’ottima soluzione perché, molti di questi, si possono utilizzare anche dentro l’acqua con la compagnia di un adulto. Negli ultimi anni, sempre più persone hanno riorganizzato il giardino per l’estate inserendo una piscina fuori terra.

Il mercato ormai offre soluzioni di ogni forma e dimensione, adatte sia a spazi ampi che più ristretti. Sono facili da montare e molto resistenti, senza contare che possono essere svuotate e conservate velocemente. Al suo interno è possibile inserire anche giochi gonfiabili di ogni tipo, per esempio delle porte per giocare a pallavolo, animali cavalcabili, ma anche gommoni, palle colorate e giochi di ogni tipo. Sono idee semplici che possono trasformare un normale pomeriggio estivo in una vera e propria festa.

Naturalmente gli adulti non devono mai lasciare i bimbi incustoditi, ma sfruttare i giochi per inventare passatempi da condividere. E per i giardini ancora più estesi? Beh in questo caso, si può trasformare lo spazio in un vero e proprio parco acquatico con tanto di scivoli, pistole d’acqua, piscine e altri divertimenti. Anche in questo caso esistono tante soluzioni in base all’età del bambino e alle dimensioni dell’area.

Tutte queste idee e soluzioni si possono trovare su Bestway Store, il negozio online dedicato al divertimento all'aria aperta. Basta dare un'occhiata alle proposte per trovare subito l'ispirazione ideale per tutti i bambini.