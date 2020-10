Esercizi interattivi per imparare giocando

editato in: da

Gli esercizi interattivi e in particolare gli esercizi Drag & Drop (trascina e rilascia) consentono anche ai più piccoli di imparare divertendosi, trascinando numeri e lettere per riordinare e completare le sequenze.

La gamification: imparare giocando

La gamification può coinvolgere gli studenti facendo provare divertimento e incentivando la partecipazione attiva nello studio attraverso il gioco. La componente ludica agevola la comprensione e stimola comportamenti virtuosi. Il gioco rende più sopportabili le esperienze che normalmente non gratificano, perché complesse o prive di una utilità evidente.

Lo studente non si comporta più come fruitore passivo ma diventa attore attivo del processo di apprendimento. La gamification fornisce obiettivi da raggiungere, livelli in cui progredire, offre la possibilità di competere con gli altri, condividere i propri successi e ottenere premi. La gamification si basa sulle dinamiche classiche del gioco, i cui elementi di base sono i punti, i livelli, i premi e i trofei.

La piattaforma redooc.com offre ai bambini e ai ragazzi tante risorse per imparare e verificare le loro conoscenze di matematica, italiano e inglese, attraverso esercizi interattivi e divertenti, proprio come in un gioco online. Ogni esercizio è disponibile in tre livelli di difficoltà, in modalità risposta multipla, risposta aperta e vero o falso. Grazie al feedback immediato e alla spiegazione, i ragazzi potranno comprendere il procedimento dietro all’esercizio, ritentare la risposta e individuare gli argomenti da ripassare. Gli esercizi corretti fanno accumulare punti, che fanno scalare le classifiche nazionali, di scuola e di classe. Con i punti accumulati si acquistano gli Avatar e con i passaggi di livello si conquistano i Diplomi.

I nuovi esercizi interattivi Drag&Drop

Redooc ha introdotto recentemente una nuova tipologia di esercizi: gli esercizi Drag&Drop. Gli studenti dovranno riordinare gli elementi di una frase, parola o sequenza trascinando le “tessere” nell’ordine corretto. Inoltre, ai bambini sarà richiesto di completare la risposta individuando l’elemento mancante e trascinandolo nella posizione corretta.

I nuovi esercizi Drag&Drop sono pensati anche per gli studenti con DSA, che potranno imparare più facilmente grazie all’utilizzo degli strumenti compensativi. Gli esercizi Drag&Drop permetteranno di superare le difficoltà degli studenti DSA nel riconoscimento di elementi come le sillabe e i numeri, fondamentali nella scrittura e nei calcoli.

La nuova funzionalità Drag&Drop è disponibile per la sezione della Scuola Primaria nelle lezioni introduttive sulle frasi e sulle sillabe. Inoltre, gli esercizi Drag&Drop sono disponibili anche nelle lezioni presenti all’interno della sezione di Inglese per la Scuola Primaria. Ma non finisce qui! A breve, la funzionalità Drag&Drop sarà disponibile anche per la Scuola dell’Infanzia, per le lezioni sulle lettere e sui numeri. Anche i più piccoli potranno imparare divertendosi a trascinare e riordinare gli elementi e apprendere i concetti di base come ad esempio quello di maggiore e minore e l’ordinamento delle lettere per la formazione delle parole.

Scopri la potenza della gamification nei processi di apprendimento. Scopri i nuovi esercizi Drag&Drop e molti altri strumenti di apprendimento come la barra delle equivalenze e la tavola pitagorica per imparare le tabelline.