Esami di Terza Media online ai tempi del Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti sull’esame di fine primo ciclo, che consisterà nella discussione online della tesina.

La fine di questo anno scolastico segnato dall’emergenza Coronavirus, che ha portato alla chiusura delle scuole in tutta Italia a partire dallo scorso 5 marzo, si avvicina. E con essa anche i tanto discussi esami di Terza Media, rivoluzionati per tenere conto della difficile situazione in cui si sono ritrovati insegnanti e studenti senza alcun preavviso.

Quali sono allora le ultime notizie sugli esami che circa mezzo milione di ragazzi e ragazze si preparano ad affrontare?

Allungati i tempi per la discussione della tesina

Presidi e insegnanti erano insorti all’ipotesi ventilata dal Ministero che la discussione della tesina dell’esame di Terza Media dovesse avvenire entro il termine delle lezioni, cioè tra il 6 e il 12 giugno a seconda delle diverse regioni. Il tempo stringe infatti e, considerando tutte le difficoltà della didattica a distanza, la scadenza sarebbe stata troppo imminente. La Ministra Azzolina ha scelto quindi di accogliere la richiesta delle scuole di concedere tempi più lunghi: l’elaborato dovrà comunque essere consegnato dagli studenti alla commissione entro la fine della scuola, ma la discussione potrà avvenire fino al 23 giugno.

Esame di Terza Media online

Come avverrà la discussione? In forma telematica, con una videoconferenza in cui ciascun ragazzo dovrà esporre il proprio lavoro. Non mancano però gli insegnanti schierati a favore di un colloquio in presenza, che avrebbe permesso una maggiore interazione tra docenti e studenti e un coinvolgimento emotivo difficilmente riproducibile attraverso lo schermo di un computer.

In fondo si tratta di una tappa importante nel percorso formativo di ciascun ragazzo e della prima esperienza di fronte a una commissione. Molti si chiedono quindi perché privare gli studenti di terza media di una simile opportunità, col rischio di penalizzare maggiormente proprio i ragazzi che richiedono un’attenzione particolare. Per gli studenti con DSA, per esempio, è importante ricevere un feedback immediato da parte del docente e anche solo uno sguardo incoraggiante e un cenno possono rivelarsi fondamentali per prendere fiducia e superare l’ansia da esame.

Non resta che sperare che la confidenza con la didattica a distanza maturata in questi mesi, la dimestichezza con la tecnologia e l’utilizzo di adeguati strumenti compensativi permettano a questi ragazzi e ragazze di esprimere le loro potenzialità anche in un esame online.

Per l’esame di Terza Media e non solo… perché la voglia di imparare non si ferma mai!