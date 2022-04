Esame di terza media 2022: tornano le prove scritte

Esame di terza media 2022. Come si svolgerà l’esame di terza media del 2022? Quante e quali saranno le prove? Scoprilo per aiutare i tuoi figli ad arrivare preparati.

L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, firmata dal Ministro Bianchi, contiene la struttura dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Le prove previste sono tre:

due prove scritte , di Italiano e Matematica;

un colloquio orale .

L’esame torna quindi a una forma simile a quella pre-Covid. Manca però la prova scritta di lingua straniera. La partecipazione alle prove Invalsi, che si svolgeranno nel mese di aprile, non costituirà un requisito di ammissione. Sarà sufficiente infatti aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale per essere ammessi.

Le tre prove dell’esame di terza media 2022

La prima prova scritta sarà quella di Italiano, in cui gli studenti e le studentesse potranno scegliere fra tre tracce delle seguenti tipologie:

testo narrativo o descrittivo,

testo argomentativo,

comprensione e sintesi di un testo .

La prova potrà essere anche strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie, combinate in un’unica traccia.

Il secondo scritto sarà relativo alle competenze logico-matematiche. Che si tratti di problemi articolati su una o più richieste o di quesiti a risposta aperta, le aree prese in esame saranno numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

Nel colloquio orale saranno accertate le competenze relative alle lingue straniere, non più oggetto di una prova scritta, e quelle legate all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.

L’esame di terza media per gli studenti con DSA

I ragazzi e le ragazze con DSA dovranno sostenere le stesse prove, ma potranno disporre di più tempo e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP: per le prove scritte potranno farsi leggere il testo da un insegnante oppure richiedere registrazioni mp3.

