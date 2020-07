L’educazione dei bambini passa per l’albero dei valori

editato in: da

Il ruolo genitoriale non è mai affar semplice, nessuno ci fornisce un manuale dettagliato su come fare i genitori e gli errori, sono la cosa più umana che esiste al mondo. Con il tempo, infatti, abbiamo imparato che le mamme perfette non esistono, e al contrario, con i nostri sbagli e le nostre insicurezze, possiamo crescere dei bambini felici e consapevoli.

Oltre all’amore però, quello incondizionato che destiniamo ai nostri figli, c’è un’altra cosa di cui dobbiamo tenere conto: i valori. Questi infatti rappresentano le basi interiori della vita di ognuno di noi, ed è nostro diritto e dovere, insegnarle ai nostri figli.

In questo contesto ci viene in aiuto l’albero dei valori, uno strumento utile, divertente e formativo che possiamo integrare nell’educazione dei nostri bambini, sin dai primi anni di vita. Un valido alleato che prende in considerazione non solo lo sviluppo del linguaggio, dell’autonomia e delle capacità comunicative, ma che consente di trasmettere ai più piccoli il vero significato dei valori.

L’albero dei valori è una di quelle attività che ha ancora più valenza se svolta in collettività, questo infatti consente ai bambini di imparare a collaborare sin dai primi anni della loro vita. In caso contrario, potrete comunque utilizzare questo strumento per trascorrere del tempo con i vostri figli.

La prima parte consiste nella presentazione dei comportamenti e dei valori, tenendo in considerazione che se è vero che i bambini hanno familiarità con amicizia, gentilezza e rispetto, ad esempio, non sanno cosa sia l’onestà, la fatica o l’empatia, per questo motivo è necessario spiegarli attraverso degli esempi.

Create insieme ai vostri figli dei disegni, uno per ogni valore, o dei piccoli racconti favolistici in grado di identificarli. Una volta fatto questo, invitate i vostri bambini a costruire il loro albero dei valori, attraverso le immagini e i racconti che hanno creato. Il loro compito sarà quello di ordinare i valori dal più importante al meno importante secondo il loro punto di vista.

Questa parte è sicuramente la più interessante e richiederà una partecipazione diretta da parte vostra: ascoltare le opinioni dei vostri bambini, negoziate e discutete con loro le priorità che hanno dato ai loro valori. Sarà questo un momento molto importante per i più piccoli, perché inizieranno a confrontarsi con valori e principi in totale autonomia.