È tempo di… affrontare un nuovo anno!

Per fare questo è importante sfruttare la quotidianità! Ecco alcuni esempi: «Prima dobbiamo preparare tavola e dopo potremo mangiare.» oppure «Prima mettiamo gli stivali e poi possiamo uscire e camminare nelle pozzanghere.», «Prima metti a posto i tuoi giochi e dopo puoi guardare i cartoni animati.» Sono tutte azioni semplici e quotidiane, ma soprattutto molto concrete e ben visualizzabili, che si susseguono in una precisa sequenza logica e di cui si può vedere il risultato in poco tempo. Queste osservazioni, che possono sembrare banali, ci permetteranno di guidare il bambino come osservatore degli eventi per aiutarlo a far crescere dentro di lui la consapevolezza temporale.

GIOCARE CON I VESTITI DELLE DIVERSE STAGIONI

Il ciclo delle stagioni è un fenomeno naturale di grande portata, che coinvolge tutto il mondo intorno a noi ed in particolare porta con sé grandi cambiamenti nella nostra quotidianità. Preparate un cesto con oggetti e capi di abbigliamento che sono caratteristici per ogni stagione: guanti da neve per l’inverno, una felpa per la primavera, secchiello e paletta da spiaggia per l’estate, un cestino per i funghi per l’autunno… più riuscirete a comporre una selezione variegata di indumenti e oggetti, maggiore e più stimolante sarà il gioco. Potrebbe essere interessante riuscire a rappresentare anche gli alimenti, in particolare frutta e verdura, magari aiutandovi con quella finta che il bambino utilizza per giocare. Mostrate il cesto al piccolo ed estraete, sempre con sorpresa e in modo divertente gli oggetti, uno a uno. Osservateli insieme e chiedete al piccolo di dare un nome a ogni cosa. Dopodiché guidatelo nell’abbinare ogni oggetto alla stagione giusta. Ad esempio: «È autunno e si usa l’ombrello»; «È primavera e mangiamo le fragole.»