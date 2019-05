Sassi dipinti che raccontano storie meravigliose per sviluppare la creatività dei bambini

editato in: da

Stimolare la creatività nei bambini è una cosa importantissima, lo dicono anche gli esperti: sviluppare e potenziare il pensiero divergente, favorisce una personalità flessibile e mentalmente aperta.

Farlo insieme e servirsi delle cose più semplici che la natura ci mette a disposizione, può creare dei momenti ludici e spensierati tra madre e figlio che raramente si dimenticano. È il caso delle storie che nascono dai sassi.

Insieme ai vostri figli uscite e andate alla ricerca di sassi (meglio se levigati) e in caso doveste avere difficoltà nel trovarli, potete comprare una confezione di sassi per acquari, vi stupirete nel sapere quante cose potrete creare.

Il divertimento inizia ora: svuotate la mente e lasciatevi guidare dalla creatività di vostro figlio, fatevi raccontare quali animali, luoghi o cose vorrebbe vedere e trasformate da pura immaginazione in una storia, fatta di colori e magia, sui sassi appena raccolti. Per disegnare sui sassi avrete bisogno di pennarelli indelebili o meglio ancora, di colori acrilici. In caso di difficoltà nel reperire il materiale, potete usare dei semplici pennarelli ad acqua, anche se la durata del colore sarà sicuramente inferiore.

Prima di iniziare a dipingere e dare vita ad una storia illustrata bellissima dovrete preparare i sassi, lavandoli sotto acqua corrente e lasciandoli asciugare, meglio ancora se al sole.

Adesso arriva la parte più creativa e divertente: per ideare le vostre favole, chiedete a vostro figlio di scrivere, o fatelo voi per lui, su dei pezzetti di carta tutto ciò che gli viene in mente: animali, oggetti, luoghi anche di fantasia. Mettete poi questi bigliettini in un sacchetto e fate pescare al bambino un foglietto alla volta.

Una volta scelto il foglio arriva il momento di mettere in moto la macchina creativa, inventando un breve racconto: lasciate che vostro figlio usi tutta la sua immaginazione, per inventare la storia più bella che abbia in mente.

Aiutatelo a mettere insieme i pezzi e con pennarelli o colori acrilici iniziate a concretizzare la sua fantasia dipingendo sui sassi raccolti insieme. Sarà un’esperienza ludica bellissima, da assaporare insieme, passo dopo passo.

E dopo aver raccontato la sua prima storia usando i sassi come se fossero le illustrazioni di un libro o i personaggi del racconto non buttateli, usateli per creare una nuova storia questa volta partendo dai sassi. Lui imparerà a dar voce alla sua creatività e voi lo guiderete in questa nuova ed entusiasmante avventura.