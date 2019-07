Compiti delle vacanze: esercizi veloci e divertenti per ripassare la matematica

editato in: da

L’anno scolastico è finito e, come sempre, arrivano i temutissimi compiti delle vacanze. Nemmeno il tempo di riposarsi che gli alunni devono affrontare esercizi e problemi di matematica.

Cosa fare? La soluzione, per genitori e figli, è puntare su esercizi semplici e divertenti, che rendano meno “pesante” e noioso il ripasso, trasformando in un gioco anche una materia ostica come la matematica.

L’alleato perfetto in questo caso è Redooc, una piattaforma didattica digitale ideata per aiutare bambini, ragazzi e genitori. La sua particolarità sta nel fatto che unisce digitale e carta, portando gli utenti alla scoperta della matematica con video-lezioni chiare e giochi divertenti.

Questo sistema innovativo funziona perché consente di seguire il proprio processo di apprendimento, inoltre è costruito come un gioco, con obiettivi e progressi che permettono di passare da un livello all’altro. Tutto ciò stimola gli alunni ad andare avanti e a scoprire sempre di più la matematica e i suoi segreti.

Per gli studenti delle elementari la piattaforma offre giochi scaricabili e stampabili, da fare sotto l’ombrellone, in giardino o a casa, puzzle e lezioni per imparare a scrivere i numeri da 0 a 9 e da 10 a 19.

L’estate sarà un momento importante soprattutto per i ragazzi che a settembre inizieranno la prima media e la prima superiore. Gli invalsi sono diventati un appuntamento fisso e spesso molto temuto dagli studenti, soprattutto per quanto riguarda la matematica.

La soluzione, come sempre, è ripassare e prepararsi nel modo giusto, per arrivare all’inizio dell’anno senza ansie e paure. Per i ragazzi delle medie Reedoc mette a disposizione esercizi e test utili per superare la prova invalsi di matematica senza problemi, grazie ad un ripasso veloce ed efficace. Per gli studenti che affronteranno la prima superiore invece sono disponibili schede e quiz sulle conoscenze di matematica.