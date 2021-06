Compiti delle vacanze: i consigli per i genitori

editato in: da

Compiti delle vacanze. Come supportare i propri figli durante il periodo estivo? Come evitare di ridursi all’ultima settimana per fare i compiti delle vacanze? Ecco qualche consiglio e suggerimento della piattaforma di didattica digitale redooc.com

Rafforzare le competenze di base durante l’estate

Dopo un anno di DAD, interrogazioni e verifiche a distanza e con gli Esami finali di 3° Media e 5° Superiore ormai quasi conclusi, il periodo estivo sarà un’occasione per studenti, genitori e insegnanti per “ricaricare le pile” e prepararsi al rientro a scuola.

Tuttavia, è fondamentale seguire gli studenti e le studentesse nel ripasso e nello svolgimento dei compiti delle vacanze, per rafforzare le competenze di base e favorire il recupero degli apprendimenti. Il rapporto CNEL ha infatti evidenziato una perdita degli apprendimenti stimata di oltre il 30% per gli studenti italiani.

Ecco quindi alcuni consigli per i genitori per supportare i propri figli nello svolgimento dei compiti delle vacanze.

Il riposo è meritato!

L’anno scolastico appena concluso ha messo alla prova gli studenti e le studentesse: il riposo è quindi meritato! Lasciate a vostro figlio qualche giorno per recuperare le energie mentali e fisiche e per svagarsi.

Andare incontro ai gusti dei propri figli

I ragazzi e le ragazze passano 9 mesi a studiare sui libri di scuola per poi ritrovarsi durante l’estate a studiare… su un libro! Bisogna quindi stimolare i giovani con strumenti e contenuti che incontrino i loro interessi. La piattaforma di didattica digitale redooc.com, ad esempio, offre contenuti online di matematica, italiano inglese, scienze, fisica, letteratura, storia e filosofia (dall’Infanzia all’Università). Le lezioni sono arricchite da brevi video narrati, immagini, appunti, mappe ed esercizi interattivi spiegati. Gli studenti e le studentesse potranno svolgere i compiti e ripassare gli argomenti affrontati durante l’anno giocando con la Gara Estate 2021! Svolgendo esercizi sulla piattaforma, gli studenti potranno accumulare punti per il proprio team e scalare la classifica della gara, vincere tanti premi e conquistare il diploma di partecipazione!

Inoltre, grazie alle funzionalità di gamification, la piattaforma redooc.com permette ai ragazzi di apprendere e ripassare giocando: potranno scegliere il proprio avatar e passare di livello, guadagnando nuovi diplomi.

Inoltre, tutti i contenuti sono accessibili anche per studenti con DSA e BES grazie al Text to Speech, alla scelta del carattere di lettura e alle mappe mentali.

Non solo Matematica, Italiano, Inglese…

Durante l’estate, è importante che i ragazzi trovino il tempo per divertirsi, coltivare le proprie passioni e scoprire nuovi interessi. Per questo, redooc.com offre laboratori gratuiti su temi di attualità come la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente. Attraverso foto, video, testimonianze ed esempi di vita quotidiana i ragazzi e le ragazze potranno conoscere l’impatto dell’uomo sull’ambiente e cosa fare per assicurare al nostro pianeta un futuro sostenibile.

E per gli appassionati di Finanza ed Economia, la piattaforma offre anche il laboratorio di Educazione Finanziaria: dalla matematica finanziaria, alle funzioni svolte dalle banche, fino alla creazione di una start-up. Tutto raccontato attraverso video e testimonianze per incuriosire e avvicinare i giovani al tema dell’Educazione Finanziaria.

Per ripassare, fare i compiti delle vacanze e prepararsi ai Test d’Ingresso della Scuola Media e Superiore, scopri i Campus Estivi online. Con i Campus Estivi avrai accesso alla Gara Estate 2021 e ai corsi di recupero di Matematica per la Scuola Superiore!