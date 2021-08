editato in: da

Come prepararsi ai test d’ingresso di 1° superiore. I test d’ingresso di matematica, italiano e inglese di prima superiore sono il biglietto da visita con cui ci si presenta ai nuovi professori.

Ecco qualche consiglio per ripassare italiano, matematica e inglese e iniziare al meglio la Scuola Secondaria di 2° grado.

Il passaggio dalla Scuola Media alla Scuola Superiore

L’inizio delle Scuole Superiori è un momento denso di cambiamenti. Nuovi compagni, nuovi docenti, nuove materie da studiare… Per affrontare tutte queste novità nel migliore dei modi è utile avere una solida base di conoscenze su cui costruire i nuovi apprendimenti. Per questo i test d’ingresso, che mirano a valutare il livello generale degli studenti sulle competenze raggiunte nelle principali discipline, come Italiano, Matematica e Inglese, non servono solo ai professori, ma anche ai ragazzi e alle ragazze: sono un’occasione per diventare consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza, impegnandosi per colmare le proprie lacune.

Il test d’ingresso di Italiano per la prima superiore

Quali sono gli argomenti da ripassare per il test d’ingresso di Italiano di prima superiore? Solitamente in queste prove vengono verificate le abilità di lettura e comprensione dei testi, le competenze ortografiche, morfologiche e sintattiche.

Per prepararsi è utile ripassare le particolarità ortografiche della lingua italiana, dall’uso della H ai gruppi consonantici, dall’accento all’apostrofo fino alla punteggiatura; vanno inoltre conosciute le parti del discorso, ciascuna con le sue caratteristiche da indicare nell’analisi grammaticale; infine è bene ripassare gli elementi della frase semplice e tutti i tipi di proposizioni, coordinate e subordinate, per rispondere alle domande di analisi logica e del periodo. Le lezioni e gli esercizi interattivi di Redooc dedicati al test d’ingresso di Italiano per la prima superiore sono pensati proprio per questo.

Il test d’ingresso di Matematica per la prima superiore

Per chi vuole verificare la propria preparazione in ambito matematico, si cono le lezioni dedicate al test d’ingresso di Matematica per la Scuola Superiore: negli esercizi interattivi ci sono domande su frazioni, espressioni, equazioni lineari e statistica e c’è anche la geometria: qui gli argomenti più tradizionali spaziano dalle equivalenze ai perimetri, dal cerchio al piano cartesiano.

Il test d’ingresso di Inglese per la prima superiore

Per quanto riguarda l’Inglese, è bene ripassare un po’ di grammatica, in particolare il Past Simple, le preposizioni e l’uso di can, e fare pratica sulle abilità di listening, reading, writing e speaking: esercitarsi nella comprensione orale e scritta e nella produzione orale e scritta è fondamentale per superare brillantemente le prove d’ingresso di Inglese. Per questo Redooc ha creato tanti esercizi interattivi e schede dedicati al test d’ingresso di Inglese di prima superiore.

Redooc offre quindi un aiuto concreto per prepararsi ai test d’ingresso di prima superiore a tutti gli studenti e le studentesse, anche con DSA o BES: grazie ad alcune funzionalità come il Text To Speech e la scelta del carattere di lettura e alla presenza di numerose mappe mentali per ripassare i principali argomenti, la piattaforma è uno strumento altamente accessibile. Inoltre Redooc organizza dei corsi online con Tutor di preparazione ai test d’ingresso di prima superiore: 3 incontri online per ripassare i principali argomenti di Italiano, Matematica e Inglese.