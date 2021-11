Come fare innamorare i tuoi figli dell’italiano e della lettura?

Supporta i tuoi figli nello studio dell’italiano e aiutali ad appassionarsi alla lettura con le guide #Mammacheconta! Scopri tanti consigli utili e spunti pratici per migliorare il rapporto dei tuoi figli con la lingua italiana.

Per molti ragazzi e ragazze lo studio dell’italiano rappresenta un percorso in salita. Ai loro occhi, infatti, la grammatica è un inutile insieme di regole che si impara attraverso esercizi mnemonici e sfibranti e neppure la lettura rappresenta ormai uno svago da svolgere nel tempo libero: “leggo tutto il giorno a scuola”, “ma ho finito di fare i compiti” possono essere per te frasi familiari.

Eppure ne hai mai ricercato la causa? “Svago” e “lettura” sono spesso sentiti come concetti contrapposti: se il primo è legato al tempo libero lontano dai doveri da studente, la seconda è vista come un’attività relegata al solo contesto scolastico.

Come riuscire dunque a rimuovere questo approccio distruttivo nei confronti dello studio dell’italiano e della lettura? In qualità di genitore puoi adottare nel quotidiano strategie pratiche molto efficaci.

Come fare? Segui i consigli forniti dalle guide #Mammacheconta di Redooc, semplici indicazioni, accompagnate da esempi pratici e concreti, che ti offriranno tanti spunti per far avvicinare i tuoi figli all’italiano e alla lettura.

Dimostra che la conoscenza dell’italiano aumenta le capacità relazionali

Hai mai fatto riflettere i tuoi figli sul ruolo della lingua nel costruire nuove relazioni e amicizie? È proprio a seguito di una lunga chiacchierata, o di un pomeriggio di risate che scopriamo le nostre affinità con gli altri e approfondiamo le nostre amicizie. Spiega loro, inoltre, che da una buona conoscenza della lingua derivano anche ottime capacità persuasive. Nel concreto? È solo attraverso una buona retorica che i tuoi figli possono avere la meglio durante i litigi, uscire indenni da una punizione o conquistarsi un aumento di paghetta!

Fai capire che la lettura non è un dovere, ma una passione da coltivare

Quando si legge non ci sono prescrizioni mediche da seguire, né passioni di serie A e di serie B. L’ultima stagione della loro serie preferita su Netflix o la lettura di un grande classico? I due passatempi non sono in competizione: sono molte le serie tv che traggono ispirazione da un libro, e non esistono soltanto “mattoni” di centinaia di pagine. Cerca letture che si avvicinino alle passioni dei tuoi figli: dai fumetti ai gialli, dai libri di ricette alle biografie degli sportivi, con i libri si può anche giocare.

Una palestra per tutti i gusti

Le guide #mammacheconta favoriscono un approccio non convenzionale e creativo allo studio. Redooc.com aiuta gli studenti e le studentesse, dalla Scuola Primaria alla Secondaria di 2° grado, in difficoltà con l’italiano grazie a esercizi interattivi spiegati e videolezioni che combinano storie a esempi concreti, attraverso un linguaggio alla portata dei ragazzi e stimoli “pop” anticonvenzionali: consigli di lettura, visione e ascolto.

Ciascun post è inoltre accompagnato dalla relativa audio lettura in forma di video o mediante l’ausilio del Text to Speech, comodo anche per gli studenti e le studentesse con difficoltà di lettura. A ciò si aggiunge la possibilità di scegliere il tipo di carattere con cui fruire delle lezioni e dei relativi testi. La piattaforma redooc.com offre infatti la possibilità di personalizzare il font per aumentare l’accessibilità anche per gli alunni e le alunne con DSA.

Un esempio? Naviga nella sezione di Prove di lettura e comprensione del testo per studenti della secondaria di primo grado: ciascun brano affronta una tematica di rilievo, dal bullismo alla crisi ambientale; un modo leggero per permettere agli studenti di interfacciarsi in prima persona con questioni attuali. E se la lettura è di loro gradimento, puoi proporre loro il libro da cui è tratta!