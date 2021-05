Clean Together Day 2.0, per tornare a giocare insieme in sicurezza

editato in: da

Con la seconda edizione della campagna nazionale “La protezione tiene banco”, Lysoform punta a mostrare che “giocare insieme si può” e lo si può fare in totale sicurezza nonostante la pandemia, per ritrovare quella socialità perduta ma fondamentale per bimbi e ragazzi.

L’anno scolastico sta ormai volgendo al termine dopo oltre 14 mesi di aperture e chiusure alternate: un anno particolare e anomalo, con poca scuola in presenza e con contatti e interazioni limitate. Bambini e ragazzi però non devono perdere il desiderio di giocare, stare insieme e condividere emozioni ed esperienze, ritrovando così in primis la socialità perduta e il bello della loro quotidianità, in totale sicurezza e protezione. Il gioco, in particolare, è stato uno degli ambiti più sacrificati durante la pandemia che ha purtroppo favorito l’isolamento, provocando spesso alterazioni del tono dell’umore, ansia, disturbi del sonno, perdita dell’appetito e sensazione di paura nei bambini.

Lysoform dopo il grande successo della campagna nazionale “La protezione tiene banco” iniziata nel 2020, con la collaborazione di Fondo Scuola Italia, e con la consulenza degli esperti Dott.ssa Elena Urso, pedagogista, e Dott. Piercarlo Salari, pediatra, ha deciso di scendere nuovamente in campo a fianco degli studenti, degli insegnanti e dei genitori italiani, per fornire un contributo alla ripresa della socialità a scuola e fuori da scuola.

La seconda edizione del progetto si è quindi concentrata sul bisogno sempre più crescente di recuperare la socialità perduta, con un nuovo Clean Together Day 2.0, che ha coinvolto da remoto 250 scuole in tutta Italia per un totale di 3.400 classi, 5.500 docenti e oltre 61mila studenti. Le scuole aderenti hanno ricevuto kit di prodotti per la disinfezione e speciali materiali ludico-informativi creati da Lysoform con il sostegno degli esperti per trasmettere le buone norme e per poter realizzare il “gioco in sicurezza”, e hanno partecipato ad un concorso per poter vincere una giornata di giochi in presenza all’aperto in totale sicurezza, organizzata nella prima settimana di giugno.

“Lysoform, che da sempre ha nel suo DNA la protezione, ha deciso con questa campagna di uscire dalle abitazioni e riportare la protezione al centro nelle scuole, da sempre il luogo più simile alla casa per i più piccoli.” Dichiara Ugo De Giovanni Responsabile Marketing Unilever Italia “Questa è un’iniziativa in cui crediamo molto, in linea con il più ampio impegno di Lysoform di rendere gli spazi in cui viviamo più sicuri, che riteniamo possa rappresentare un importante supporto non solo per le scuole, ma anche per le famiglie degli studenti durante i momenti di socialità, gioco all’aria aperta e in vacanza.”