Capire le equivalenze con la barra delle equivalenze interattiva

editato in: da

Come imparare a fare le equivalenze senza confondersi tra zeri da aggiungere e virgole da spostare?

La barra delle equivalenze interattiva è uno strumento semplice e intuitivo che guida passo passo nella trasformazione da un’unità di misura a un’altra.

La barra delle equivalenze per le misure di lunghezza, massa e capacità

Fare un’equivalenza significa passare da un’unità di misura a un’altra senza modificare la quantità di lunghezza, massa o capacità considerata. Questo procedimento, però, può risultare complesso per un bambino o un ragazzo, soprattutto se ha difficoltà nel ragionare con i numeri.

La barra delle equivalenze è stata progettata da Redooc in collaborazione con Giacomo Stella, ideatore e responsabile scientifico dei centri SOS Dislessia. La barra delle equivalenze trasforma tutte queste operazioni mentali in passaggi concreti da compiere attraverso un esercizio di drag&drop. Prima bisogna trascinare il numero sulla casella dell’unità di misura di partenza; poi si aggiungono gli zeri necessari e infine si sposta la virgola. Il tutto con feedback immediato e possibilità di ritentare fino a tre volte prima che il sistema intervenga in nostro aiuto.

Esercizi con la barra delle equivalenze

Ci sono due tipologie di esercizi proposti con la barra delle equivalenze:

esercizio assistito che facilita il passaggio da unità di misura più piccole a unità di misura più grandi, permettendo all’utente di posizionare direttamente lo zero sulla casella della misura di arrivo saltando i passaggi intermedi;

versione standard che chiede all’utente di procedere un passo alla volta, inserendo a uno a uno tutti gli zeri necessari per arrivare all’unità di misura di arrivo.

La barra delle equivalenze è disponibile per le misure di lunghezza, dai millimetri ai chilometri, capacità, dai millilitri agli ettolitri, e massa: per questa grandezza c’è una barra che va dai milligrammi ai chilogrammi e un’altra con le unità di misura più grandi, fino alle tonnellate.

Uno strumento compensativo per studenti con DSA e non solo

La barra delle equivalenze è uno strumento utile per tutti i bambini e i ragazzi alle prese con le equivalenze e, grazie alla semplicità delle istruzioni, disponibili sia scritte sia in audio, può essere usata come supporto anche per gli studenti con DSA.

È disponibile sia nella sezione Primaria, per gli alunni che per la prima volta si confrontano con le equivalenze, sia nella sezione Medie per il ripasso e il recupero in caso di studenti con maggiori difficoltà.

Per saperne di più leggi qui e scopri anche la Retta dei numeri per addizioni e sottrazioni e la Tavola pitagorica per moltiplicazioni e divisioni.