Ballerine: come indossare le scarpe più primaverili che ci siano

Amo le ballerine, ma ho paura di non saperle portare: mi suggerisci qualche look?

Le ballerine sono una calzatura di cui in primavera non si può proprio fare a meno, soprattutto se amiamo uno stile easy e bon ton. Ecco qui qualche idea per indossarle con gusto e in modo facile.

Ballerine: metal e con il blazer dress

Il blazer dress è una bella opzione primaverile risolvi problemi: se le gambe sono il vostro punto di forza, fateci un pensiero! Il blazer dress non richiede grande preparazione, perché basta vestirvi sotto, con una sottoveste ad esempio, o con un paio di shorts invisibili. Le ballerine hanno il vantaggio di sdrammatizzare l’outfit rendendolo più portabile.

Ballerine: con i pantaloni arrotolati

Per chi ama un look più easy, la ballerina rifinisce con stile anche un paio di pantaloni dal taglio casual, magari con l’orlo arrotolato. Queste nella foto sotto sono in velluto bordeaux e hanno il doppio elastico sul collo del piede. Il vantaggio di questo modello è quello di vestire meglio il piede, rendendole portabili anche con le calze (vedere ai punti seguenti).

Ballerine: con le calze velate (per le freddolose)

Se siete freddolose e ancora di portare le ballerine a piede nudo non volete sentir parlare, vi consolerà sapere che potete indossarle anche con le calze. L’importante però è che non siano le classiche scollate, ma che abbiano una piccola fibbietta o un elastico sul collo del piede in modo che non resti completamente nudo. In questo caso, anche con i collant l’effetto sarà gradevole nell’insieme.

Mary Jane: una menzione a parte

Un paragrafo a parte meritano le Mary Jane: queste calzature hanno il grande vantaggio di vestire in modo elegante il piede, permettendoci di indossarle non solo con le calze, ma addirittura con i calzettini e con gonne e pantaloni delle più varie lunghezze, facendo risultare il look sempre fine ed elegante.