Redooc e Demia lanciano il più grande sondaggio sul rientro a scuola: come partecipare

editato in: da

Dopo mesi di didattica a distanza – alla quale i nostri figli e i loro insegnanti si sono dovuti necessariamente abituare – è arrivato l’annuncio ufficiale: il 14 settembre riparte l’anno scolastico, in presenza. Molte le incognite e soprattutto le differenze tra regioni, che rendono chiaro a tutti come questo sarà un anno caratterizzato da un “back to school” diverso dal solito.

Per questo motivo Redooc.com, la piattaforma italiana di didattica digitale, ha collaborato con Demia, un istituto di ricerche specializzato in indagini di marketing generazionale, per offrire a tutti gli studenti (e non solo) un questionario compilabile direttamente online in cui si approfondisce lo stato d’animo con cui ci si appresta a far rientro a scuola, le norme da seguire che ci si attende, oltre ad un termometro di quello che è stato il periodo di lockdown, per valutare le piattaforme e le modalità di interazione con i docenti durante quel difficile momento.

Le aspettative, le nuove misure, le proposte, i giudizi su quanto avvenuto a primavera, i nuovi comportamenti da seguire e tanti altri aspetti che caratterizzeranno la scuola durante la fase di necessaria convivenza con il virus che ci apprestiamo a vivere, sono l’oggetto di questo sondaggio quantitativo, rivolto agli studenti o ai genitori, che come i primi hanno vissuto sulla propria pelle la chiusura delle scuole.

Sei pronto a partecipare alla più importante rilevazione dell’opinione su questo rientro a scuola? CLICCA QUI e compila il questionario!

I risultati verranno diffusi prossimamente su Redooc.com, sulle principali testate nazionali e sui portali di Italiaonline, società leader nelle soluzioni di marketing digitale e comunicazione online.