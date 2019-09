Back to school: corredo scolastico scuola materna

editato in: da

Come scegliere il corredo scolastico per la scuola materna; l’estate è ormai agli sgoccioli e fra poco meno di un mese la maggior parte dei bambini farà ritorno sui banchi di scuola. La maggior parte delle mamme tende a spendere inutilmente i soldi, acquistando oggetti che non serviranno durante l’anno scolastico. Prima di effettuare qualsiasi acquisto, il nostro consiglio è quello di rivolgersi direttamente alla scuola materna e farsi consegnare la lista di accessori consigliati. Molte scuole, rendono pubblica questa lista sul loro sito internet ufficiale.

Tuttavia, ci sono degli accessori indispensabili per iniziare al meglio l’anno scolastico. Vediamo insieme il corredo scolastico per la scuola materna. Indipendentemente dalla struttura, il corredo di base richiesto da scuola materna e asilo è composto da uno zaino non eccessivamente grande e due grembiuli per poter permettere al bambino di dipingere senza sporcarsi troppo. Se il vostro bambino pranza all’interno della struttura, vi consigliamo di mettere all’interno del suo zainetto almeno un paio di bavaglini e di ricordarsi di cambiarli ogni giorno.

Anche se il bambino non dovesse mangiare all’interno della scuola materna, vi consigliamo di inserire nello zainetto almeno un bavaglino, per evitare che si sporchi durante la merenda. All’interno dello zainetto non devono mai mancare i fazzoletti per il naso, le salviette umide e un sacchetto contenente un cambio di emergenza; spesso i bambini mentre giocano si sporcano, specialmente se la scuola materna è dotata di un cortile esterno. In questo caso è bene lasciare un cambio composto da calzini, mutande, pannolino, maglietta e pantaloni. Un altro elemento fondamentale che non può mancare nel corredo per la scuola materna è senza dubbio il kit per l’igiene personale.

Il kit deve essere composto da spazzolino, dentifricio, sapone per le mani e un asciugamano. Inoltre, non dimenticate di acquistare dei quaderni che utilizzerete per comunicare con le maestre. Infine, acquistate un astuccio contenente almeno 12 pennarelli, colla, forbicine e tutto ciò che può servire al vostro bambino per fare dei lavoretti. Prima che inizi la scuola, vi consigliamo di scrivere il nome del bambino su ogni oggetto, in modo che possa essere facilmente riconoscibile. Per farlo potete utilizzare pennarelli indelebili o delle semplici etichette.