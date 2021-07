Back to school 2021con Barbie, dallo zaino al diario agenda

editato in: da

Prepararsi al ritorno a scuola, seppure ancora restano molte incognite, è un momento importante, perché zaini, astucci, agende e diari accompagnano gli studenti per tutto l’anno.

Così, dopo le tre bambole speciali per le Tokyo 2020, Barbie, che ispira le bambine ad essere ciò che desiderano dal 1959, presenta con Gruppo Seven, sinonimo di garanzia per quanto riguarda il Back To School, una linea scuola (e non solo) divertente, pratica e anche glamour. La linea dedicata a Barbie è così composta:

Zaino sdoppiabile big

In tessuto poliestere stampato, con schienale preformato e spallacci imbottiti, per il massimo comfort. Caratterizzato da una tasca frontale con coulisse, tasca su pattina e tasca laterale in rete porta borraccia. Il prodotto è arricchito sul fronte da tessuto in ecopelle metallizzata con serigrafia e tirazip personalizzato con logo Barbie.

Astuccio 3 zip

Dotato di 3 scomparti con cerniera, realizzato in tessuto poliestere stampato. All’interno materiali di qualità e tutto l’occorrente necessario per la scuola. Il prodotto è arricchito dal fronte in ecopelle metallizzata con serigrafia.

Diario agenda e quaderni

Diario agenda 10 mesi, caratterizzato da 352 pagine e arricchito da una copertina imbottita con finitura lucida. Interno ricco di immagini, giochi e curiosità. La linea Barbie si completa inoltre con maxi quaderni declinati nella versione righe e quadretti.

Barbie Dough – Paste modellabili Lisciani

Glitterate, coloratissime, sono arrivate le Barbie Dough, le paste modellabili di Lisciani sono l’ideale per momenti di gioco nel tempo libero fuori da scuola. Per liberare la creatività e la fantasia sono disponibili in diverse confezioni multipack o in confezione singola con un design tutto nuovo e super fashion! Della linea fanno parte i vasetti a forma di cuore che contengono tante coloratissime paste da modellare collezionabili, anche glitterate: proprio sotto il vasetto, la bambine poi troveranno fantastici stampini con le più belle icone di Barbie.

Ci sono poi due playset tutti da scoprire: uno scintillante zainetto di Barbie che contiene un ricchissimo kit; grazie all’aiuto del manuale creativo presente nella confezione, sarà facile e divertente imparare ad utilizzare la pasta da modellare di Barbie, per dare vita a tantissime creazioni super fashion. Secondo playset della linea è un kit a forma di armadio, che permette di realizzare abiti e accessori con le coloratissime paste da modellare. Grazie alle Barbie sagomate e i fantastici stencil con i modellini di abiti e accessori più fashion, le bambine potranno creare una super collezione di moda e vestire le “modelle” e farle sfilare lungo la passerella, proprio come in un vero Fashion Show.