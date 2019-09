Back to school, le ansie più comuni e come affrontarle

editato in: da

Il ritorno a scuola è un momento delicato, non solo per i bambini, ma anche per i genitori, che si trovano ad affrontare nuove ansie e problemi.

Per prima cosa il back to school va preparato per tempo. Non possiamo aspettarci infatti che i nostri figli, dopo mesi di vacanza lontano dai banchi, siano pronti per rimettersi a studiare. Qualche settimana prima dunque è sempre meglio iniziare ad introdurre il cambiamento. Programmate la sveglia qualche ora, facendo coincidere l’ora del risveglio con quella consueta durante tutto l’anno. Per tempo cercate anche di valutare i compiti per le vacanze: preparando un veloce ripasso e valutando se sono stati fatti tutti. In questo modo i bambini non dovranno affrontare lo studio nei pochi giorni prima del rientro, alimentando ansie e paure.

Il primo giorno delle medie, delle elementari o delle superiori è un momento difficile per i ragazzi, che devono fare i conti con la paura di non farcela, l’ansia di socializzare con i nuovi compagni e quella di confrontarsi con i professori. Anche in questo caso il ruolo dei genitori è fondamentale. Evitate di fare pressioni e cercate di descrivere la scuola sempre come un luogo positivo, in cui gli alunni hanno modo di crescere, maturare e imparare nuove cose che saranno utili in futuro.

Per lo stesso motivo festeggiate il primo giorno di scuola. Basta un regalo, una cena fuori insieme o una concessione: si tratta di un rito importante per segnalare che qualcosa è cambiato (in meglio) e che siete fieri dei vostri bambini. Non dimenticate, sin da subito, di instaurare un buon rapporto con gli insegnanti. Dialogate con i professori, considerandoli sempre alleati e mai antagonisti nell’aiutare i figli ad affrontare la meglio gli impegni scolastici.

Infine cercate di dialogare con i ragazzi, tentando di capire con delicatezza e mai con insistenza, come vivono il ritorno a scuola, quali sono le loro paure, le ansie e le aspettative. Solo in questo modo riuscirete ad aiutarli nel modo giusto e a rendere il back to school un momento piacevole e da condividere.