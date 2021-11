Ansia per la matematica? Usa le Guide per i genitori

Ansia per la matematica? Aiuta i tuoi figli nello studio della matematica con le guide per genitori #Mammacheconta! Tanti spunti utili e consigli pratici per migliorare il rapporto dei tuoi figli con lo studio.

La matematica è una delle materie scolastiche che piace meno ai ragazzi, e forse quella attorno a cui ruotano i più infondati stereotipi. “A cosa serve la matematica?”, “Non sono portato/a per la matematica”, “La matematica non è una materia per ragazze”, “Perché imparare a far di conto quando esiste già la calcolatrice?”…

A complicare una situazione già critica scende in campo la didattica tradizionale, che non sempre mira a far capire agli studenti l’effettivo utilizzo della matematica, attraverso concreti esempi di applicazione, ma si concentra in buona parte sulla memorizzazione di tecniche di calcolo. Risultato? Lo studio della matematica risulta noioso e scoraggiante.

Il grande errore su cui puoi scivolare è minimizzare l’efficacia del tuo ruolo di genitore nell’eliminare questo “senso di inadeguatezza e incapacità da matematica”.

Sono arrivate in tuo soccorso le guide #Mammacheconta di Redooc, ricche di pratici consigli applicabili nella vita di tutti i giorni per mitigare questo distruttivo senso di avversione nei confronti dell’apprendimento della matematica.

Colma la distanza tra la matematica (come materia scolastica) e la vita di tutti i giorni

Sconti nel suo negozio di abbigliamento preferito? Partita a carte e giochi da tavolo sotto le feste? Spesa comune in vista di un picnic al parco? Saldo nella carta di credito?

Mostra ai tuoi figli le mille applicazioni che la matematica ha nella vita di tutti i giorni e scardina la loro ansia da compito in classe. Dimostra che la lezione sulle percentuali può essere ripassata anche al supermercato, decidendo quale prodotto sia più conveniente comprare.

Redooc, la palestra di didattica digitale per tutti gli stili di apprendimento

Segui i molteplici spunti offerti dalle guide #mammacheconta – registrati su redooc.com, le trovi nel tuo profilo genitore – per favorire nei tuoi figli un approccio non convenzionale e creativo allo studio. Redooc aiuta gli studenti e le studentesse, dalla Scuola Primaria all’Università, in difficoltà con la matematica grazie a esercizi interattivi spiegati e videolezioni che combinano storie ed esempi concreti, attraverso un linguaggio semplice e informale.

Ciascun post è inoltre accompagnato dalla relativa audio lettura in forma di video o con l’ausilio del Text to Speech. Questo aiuta anche gli studenti e le studentesse con difficoltà di lettura, oltre alla facoltà di scegliere il tipo di carattere con cui leggere le lezioni e i relativi testi. La piattaforma redooc.com offre infatti la possibilità di personalizzare il font per aumentare l’accessibilità anche per gli alunni e le alunne con DSA.

Facendo leva sul gioco e sullo spirito di competizione insito in ciascun ragazzo/a, sfrutta la gamification su cui si basa la piattaforma e mettiti in gioco in prima persona. Attiva un meccanismo di sfida con i tuoi figli e affrontatevi in una gara all’ultima espressione.

Come puoi pensare che i tuoi figli superino lo spauracchio da interrogazione di matematica se tu stessa/o ti mostri insicura/o nei confronti di questa materia?