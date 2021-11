Affrontare le Prove Invalsi 2022 di Matematica, Italiano e Inglese

Le Prove Invalsi di Matematica, Italiano e Inglese torneranno a svolgersi per tutti gli ordini di scuola nel 2022, dopo lo stop dovuto alla crisi sanitaria. Come prepararsi al meglio?

Nell’anno scolastico 2020-2021 le Prove Invalsi erano state sospese per le classi Seconde della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Quest’anno invece, torneranno a svolgersi per tutte le classi: seconda e quinta classe della scuola primaria, terza classe della scuola secondaria di primo grado, seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado.

L’obiettivo delle prove Invalsi è quello di valutare e misurare, a livello nazionale, il grado di apprendimento delle competenze fondamentali per le discipline di base, ovvero Matematica, Italiano e Inglese.

Gli argomenti valutati dalle Prove Invalsi



Le Prove Invalsi, somministrate a tutti gli studenti delle classi coinvolte, testano diversi ambiti delle discipline di matematica, italiano e inglese.

Per quanto riguarda matematica, gli studenti e le studentesse sono chiamati a rispondere a domande che riguardano la sfera dei numeri, dati e previsioni, relazioni e funzioni, spazio e figure.

Per la prova nazionale di Italiano, invece, i ragazzi e le ragazze dovranno misurarsi con la comprensione del testo, l’uso della lingua e competenze lessicali.

Infine, la prova di Inglese prevede una comprensione del testo (reading) e una comprensione orale (listening).

Le modalità di svolgimento delle Prove Invalsi

Agli studenti e alle studentesse della Scuola Primaria sarà somministrato il fascicolo cartaceo delle prove Invalsi. Per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, invece, le prove saranno Computer-based e quindi svolte a computer. Le domande potranno essere formulate con diverse modalità, ad esempio scelta multipla o domande aperte e di completamento.

La piattaforma di didattica digitale redooc.com offre gratuitamente delle lezioni di ripasso per le Prove Invalsi di Matematica, Italiano e Inglese, che permettono agli studenti di prepararsi alla Prova Nazionale rispondendo ai quesiti delle prove degli anni precedenti.

I numerosissimi esercizi interattivi (oltre 85.000) in forma di risposta multipla e Vero/Falso presenti sulla piattaforma aiutano gli studenti e le studentesse che utilizzano redooc.com nella didattica quotidiana a sviluppare capacità di ragionamento e problem solving, arrivando preparati alle Prove Invalsi. Inoltre, tutti gli esercizi e i materiali di preparazione alle Prove Invalsi sono ad alta accessibilità: gli studenti e le studentesse possono infatti scegliere il carattere di lettura e possono usufruire del Text to Speech (disponibile anche per i contenuti matematica).

“Grazie a Redooc la classe 3° dello scorso anno ha raggiunto degli ottimi risultati nelle prove Invalsi di Italiano e di Matematica” questa la testimonianza di un docente.

Le lezioni redooc di preparazione agli Invalsi sono gratuite e disponibili per la Scuola Primaria (matematica, italiano, inglese), la Scuola Secondaria di Primo Grado (matematica, italiano, inglese) e la Scuola Secondaria di Secondo Grado (matematica, italiano, inglese).

La prova Invalsi per studenti e studentesse con DSA

Modalità di svolgimento ad hoc per studenti e studentesse con DSA certificato o altre disabilità certificate sono state previste dalla Normativa D.Lgs. 62/2017.

Infatti, è ammesso l’uso di strumenti compensativi come la calcolatrice, il dizionario, il lettore di testi o tempi supplementari (fino a 15 minuti in più per prova).

Inoltre, è possibile anche l’esonero da una o più prove se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Il calendario delle prove Invalsi 2022

I primi a sostenere le Prove Invalsi 2022 saranno gli studenti e le studentesse della classe quinta della Scuola Secondaria di Secondo Grado, che affronteranno le prove nei primi giorni di Marzo. Seguiranno poi le prove della classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado ad Aprile e, nel mese di Maggio, le classi 2° e 5° Primaria e 2° Secondaria di Secondo Grado.

Per scoprire tutte le date puoi consultare il calendario delle Prove Invalsi 2022 di redooc.com