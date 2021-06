Abito lungo: a chi è adatto e come indossarlo

editato in: da

Spesso si è erroneamente portati a pensare che gli abiti lunghi siano adatti solo a chi è di statura medio alta. Nelle mie consulenze, spiego sempre alle mie ragazze che non è affatto così: anche se siete minute, ma proporzionate, non c’è niente che non potete indossare, tanto meno gli abiti lunghi! Il trucco è farlo nel modo giusto. Vediamo insieme come.

Abito lungo: a chi è adatto

Potete anche essere molto alte, ma non portare l’abito lungo nel modo ideale e questo potrebbe “accorciarvi” otticamente. Non c’è infatti una tipologia di fisico che non possa indossare questo genere di abiti, perché si prestano ad essere portate da tutte, basta farlo con i dovuti accorgimenti.

Donne minute

Se siete minute, “alzatevi” giocando con le proporzioni: scegliete abiti che abbiano il punto vita segnato in alto, oppure segnatelo voi utilizzando una cintura sottile o un foulard. In questo modo, le gambe risulteranno più lunghe e la figura più slanciata. Potete anche usare a vostro favore le fantasie: righe verticali ad esempio allungheranno, così come scegliere colori chiari. Se volete, potete optare per calzature alte, ma eviterei lo stiletto: meglio una zeppa in rafia. Adottate borse che non siano troppo grandi, ma preferite misure midi, in modo da equilibrare la fisionomia.

Donne alte

Viceversa rispetto a chi è minuta, se siete alte, scegliete abiti che non abbiano il punto vita segnato e giocate con microfantasie e colori scuri. Per quanto riguarda le calzature, restate raso terra con un bel sandalo flat, anche gioiello. Evitate le borse piccole e preferite borse grandi, come shopper in tela o anche in paglia al mare, oppure in pelle in città.

Abito lungo: come indossarlo

D’estate, a meno che non abbiamo una cerimonia, l’abito lungo si presta ad essere indossato in modo casual e rilassato. Personalmente, lo amo molto con accessori in materiali naturali, come il cuoio, la rafia, la iuta, la tela o anche la paglia. Detto questo, anche un sandalo gioiello, flat però, può risultare molto d’effetto. In questo caso però fate in modo che gli altri accessori sia più basic, per evitare l’effetto Natale a Ferragosto!