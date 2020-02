X Factor 12, Anastasio vincitore annunciato. Ma spunta quel tweet infelice

editato in: da

Marco Anastasio (in arte solo Anastasio) è il vincitore assoluto e annunciato di questo X Factor 12. Alla fine andrà come andrà (lo scorso anno Licitra la spuntò sui Maneskin), ma di sicuro di questo rapper talentuoso e strepitoso sentiremo parlare a lungo.

Perché le sue rime sono una boccata d’ossigeno e originalità in un panorama di piattume generale – da cui X Factor non si discosta- , la sua bravura nel riscrivere e attualizzare testi sacri della musica, da Rino Gaetano ai Pink Floyd, passando per De Gregori, è indubbia.

I giudici lo elogiano, Mara Maionchi gongola ed esulta come una ragazzina al primo concerto della sua vita (“Mi hai fatto tornare ai miei 27 anni, questa è musica, caz…”), pure Fedez ed Agnelli non possono fare a meno di complimentarsi (Lodo non fa testo: come scrivono su Twitter, “avrebbe parole carine pure per Hitler”).

Tutto perfetto, tutto immacolato. Se non fosse che qualche segugio del web, nell’ultimo disperato tentativo di gettare ombre sulla sua immagine pulita e luminosa, ha rispolverato un tweet d’annata, del 2016. In cui Anastasio, in maniera poco carina ed elegante, diceva la sua su Selvaggia Lucarelli. In un modo che in questo momento storico, in cui sessismo e discriminazione di genere sono sotto la lente d’ingrandimento, potrebbe giocare -non poco- a suo sfavore. A meno che il rapper non componga una rima di scuse…