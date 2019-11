Kate Middleton, William rivela la passione segreta di sua moglie

editato in: da

Il Principe William ha rivelato che, sia sua moglie Kate sia sua suocera Carole, sono grandi fan del programma televisivo Strictly Come Dancing. Il Duca di Cambridge ha parlato di questo dettaglio privato della consorte chiacchierando con la ballerina e giudice del talent Shirley Ballas durante il galà per il 50° della fondazione della charity Centrepoint (l’evento è andato in scena a Camden, nella zona nord di Londra).

Il tabloid The Mirror ha sottolineato che, mentre parlava con la stella della danza e con la conduttrice dello show Claudia Winkleman, il Duca di Cambridge ha sottolineato di essere abituato a vedere il programma un paio di volte in quanto Kate lo adora e anche Carole Middleton è una grande fan.

La Duchessa di Cambridge e sua madre condividono questa passione con Sophie del Wessex e con sua figlia sedicenne Lady Louise Windsor, fotografate tra il pubblico durante una puntata della scorsa edizione del talent show.

A quanto pare, William avrebbe chiesto come mai Claudia Winkleman non balli mai nel corso delle puntate. La risposta della conduttrice 47enne è stata pronta e a dir poco ironica. La donna, figlia di un’ex giornalista e di un editore, ha infatti replicato facendo presente che le scriocchiolano le ossa.

All’evento di beneficenza il Duca di Cambridge non era l’unico partecipante di sangue blu. Al galà erano infatti presenti pure Beatrice di York – fresca di fidanzamento con Edoardo Mapelli Mozzi e pronta ad andare all’altare la prossima primavera – e Kitty Spencer, 28enne nipote di Lady D. (è figlia di Charles, fratello della Principessa del popolo).

Come poco fa ricordato, Centrepoint è una realtà di beneficenza. La sua storia ha avuto inizio nel seminterrato di una chiesa di Londra nel 1969 e, da allora, è diventata uno dei principali punti di riferimento per l’aiuto ai giovani homeless britannici.

Tornando un attimo alla passione che alcuni membri della Royal Family nutrono per il celebre talent di ballo ricordiamo che Sophie del Wessex e la sua primogenita non solo si sono sedute tra il pubblico, ma hanno anche fatto un piccolo tour dietro le quinte del programma.

Gli studi della trasmissione sono stati visitati nel 2017 anche da Camilla. La Duchessa di Cornovaglia ha pure preso un tè con alcuni dei professionisti impegnati nella realizzazione di una puntata dello show. Non c’è che dire: Strictly Come Dancing è davvero una passione di famiglia per i reali d’Inghilterra!