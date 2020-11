William nella bufera per il suo segreto: Kate Middleton è con lui

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

William sarebbe stato positivo al Covid-19 lo scorso aprile, la notizia è emersa da un’indiscrezione del Sun e ora Kensington Palace ha confermato: il Principe è stato contagiato ma ha tenuto nascosto la malattia per non allarmare il Paese. Questa omissione però può costare cara al futuro Re di Inghilterra, per fortuna può contare sul supporto di Kate Middleton.

William dunque è finito nell’occhio del ciclone per non aver rivelato le sue reali condizioni di salute. Molti esperti di questioni reali lo hanno criticato per non aver reso pubblico il contagio. In realtà, il Duca di Cambridge ha scelto di mantenere segreta la sua positività per evitare di creare panico e sconforto nel Paese già profondamente colpito, tenendo conto che suo padre Carlo, proprio nello stesso periodo, si trovava nelle sue stesse condizioni.

Nonostante le sue nobili intenzioni, William è stato attaccato da più parti. Joe Little, caporedattore della rivista Majesty, ha affermato che la decisione del Duca di Cambridge di non rivelare la sua malattia è stata “discutibile” e “un passo indietro” in termini di trasparenza.

Chris Ship, redattore di ITV, ha messo in dubbio la “saggezza” di nascondere il suo test positivo al pubblico mentre il commentatore reale Robert Jobson è andato oltre e ha accusato il Palazzo di mentire e minare la fiducia e ha ribadito: “Avremmo potuto scoprirlo alla fine di aprile piuttosto che a novembre. È inevitabile che alla fine queste cose vengano fuori

Il silenzio di William si è rivelato un boomerang. E rischia di tramutarsi in una vera bufera in grado di travolgerlo, soprattutto se i media britannici soffiano contro di lui. A tradirlo sarebbe stato lui stesso, quando avrebbe confessato di aver avuto problemi respiratori. Fonti vicine al Principe hanno poi spifferato quanto lui avrebbe detto in occasione della registrazione per i Pride of Britain Awards.

Per risollevarsi da questa situazione, William però può contare su sua moglie Kate Middleton che è sempre al suo fianco. La Duchessa in fatto di popolarità è seconda solo alla Regina Elisabetta, piace molto ai sudditi, soprattutto quando si cala nel ruolo di mamma, ma anche per il suo stile sobrio e impeccabile, dopo i tanti clamori per Meghan Markle e la sua fuoriuscita dalla Famiglia Reale.

Kate e William sono molto uniti. Recentemente hanno trascorso una breve vacanza coi tre figli sull’isola di Scilly, un viaggio “modesto”, pare si siano accontentati di un piccolo cottage con quattro camere dove passare qualche giorno lontano dal difficile contesto che si sta vivendo.

A Lady Middleton dunque spetta il difficile compito di trarre dagli impicci William che certo non si aspettava così tante critiche negative per aver taciuto sulle sue reali condizioni di salute.