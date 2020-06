William minacciato dalle rivelazioni di Harry e Meghan. “Tornate a Londra”

editato in: da

William compie 38 anni: gli auguri speciali nel giorno della Festa del Papà

Le rivelazioni di Harry e Meghan Markle starebbero minando la serenità di William, preoccupato per le nuove verità sulla Megxit che la coppia sarebbe pronta a condividere con la stampa. Così tanto che, insieme a Kate Middleton, avrebbe chiesto ai Sussex di lasciare gli Stati Uniti e tornare a Londra. Come è noto dopo l’addio alla Corona e l’accordo con la Regina Elisabetta II, il secondogenito di Diana e l’ex star di Suits si sono trasferiti prima in Canada poi in California dove stanno iniziando una nuova vita.

La distanza però non avrebbe risolto i contrasti con Catherine e William. In particolare i figli di Carlo stanno vivendo un periodo di crisi nel loro rapporto, segnato da gelosie, mancati chiarimenti e difficoltà. Secondo US Weekly, William sarebbe “davvero stanco” per le polemiche sulla Megxit e avrebbe “il cuore spezzato”. Una fonte ha spiegato che il duca di Cambridge non sta vivendo bene quanto accaduto: “Non ne può più di tutta la vicenda. Ha cercato di capire i motivi che hanno spinto il fratello a tagliare i legami con ogni aspetto della sua vita inglese, ma non è facile”.

Per questo motivo avrebbe chiesto a Harry e Meghan di tornare a Londra, soprattutto dopo le rivolte scoppiate negli Stati Uniti. “Avrebbe preferito che i Sussex tornassero momentaneamente a Londra, oppure traslocassero in un’altra località – ha aggiunto l’insider, che sembra conoscere bene i Cambridge -. Vuole che suo fratello stia bene”. A mettere Harry e William uno contro l’altro non sarebbero stati solo i litigi fra la Markle e Kate Middleton, ma anche le rivelazioni del secondogenito di Diana.

Robert Lacey, biografo dei reali, ha annunciato l’arrivo di un nuovo libro in cui si parlerà proprio della rivalità fra i fratelli, con confessioni scottanti. “Un tempo erano inseparabili, oggi sono divisi non soltanto dalla distanza geografica – ha spiegato il giornalista -. Ripercorrere la loro storia mi ha commosso”. Per Lacey la lite fra William e Harry risalirebbe a molti anni fa e sarebbe dovuta a “contraddizioni vissute durante l’infanzia”. La situazione è difficile, ma per i tabloid i fratelli potrebbero ancora chiarirsi. “Hanno bisogno semplicemente di spazio e tempo per respirare – si legge -. In questo modo si spera risolvano presto ogni questione”.