William e Kate, il gesto segreto di Harry e Meghan per l’anniversario

editato in: da

Kate Middleton incanta col maxi abito a fiori

A pochi giorni dall’anniversario di matrimonio di William e Kate Middleton arriva un gradito colpo di scena. Secondo quanto rivelato da Hello! infatti Harry e Meghan Markle non si sarebbero dimenticati dei Cambridge, snobbandoli, ma avrebbero scelto di fare i loro auguri alla coppia in privato.

“I Sussex hanno inviato le loro congratulazioni per l’anniversario di nozze – ha spiegato una fonte al magazine -. Lo hanno fatto in forma privata”. Meghan e Harry dunque avrebbero fatto un passo verso William e Kate. Un gesto importante che potrebbe siglare la pace tanto sognata dalla Regina. A riavvicinare i fratelli è stato il funerale di Filippo. Il Duca di Edimburgo è scomparso a 99 anni in un momento molto difficile per la Royal Family, subito dopo l’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey.

L’incontro fra William e Harry alle esequie del nonno è stato carico di tensione, ma grazie all’intervento di Kate i due fratelli sono riusciti a parlarsi e a mettere da parte le divergenze. Il ritorno di Harry negli Stati Uniti, pochi giorni dopo il funerale e prima del compleanno della Regina, aveva riacceso i gossip. A quanto pare però fra i figli di Diana starebbe tornando, a poco a poco, il sereno, anche grazie a Meghan e Kate.

Le due cognate, un tempo nemiche, starebbero mediando per far riavvicinare i fratelli. William e Harry dopo la morte tragica e improvvisa di Lady D avevano giurato di rimanere sempre uniti e sostenersi a vicenda. William aveva aiutato il fratello minore a superare il dolore della perdita, spingendolo a cercare un sostegno psicologico. Mentre Harry era stato il confidente preferito dell’erede al trono, spronandolo a chiedere la mano di Kate.

Oggi quei tempi sembrano ormai lontani e i fratelli sono divisi da rancori e accuse. Il gesto dei Sussex nei confronti dei Cambridge però potrebbe cambiare le cose. Presto Meghan diventerà mamma per la seconda volta e, secondo le fonti, proprio l’avvicinarsi del lieto evento l’avrebbe spinta a deporre l’ascia di guerra nei confronti dei Windsor. Una scelta apprezzata da William e Kate che ora sarebbero desiderosi di trovare la pace in famiglia.