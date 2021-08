William e Kate contro Harry e Meghan, ora la guerra è per Lady Diana

editato in: da

William e Kate Middleton contro Harry e Meghan Markle: la guerra fra le coppie ora è per Lady Diana. Nonostante i tentativi i riconciliazione, i Cambridge e i Sussex non potrebbero essere più lontani e la rivalità fra i fratelli ora si sarebbe spostata intorno alla principessa del popolo. Era il 31 agosto del 1997 quando Diana morì a causa di un incidente d’auto, lasciando gli amatissimi figli. Da allora sia Harry che William non hanno mai smesso di ricordarla, sottolineando come la sua assenza sia pesata nella vita di entrambi.

Secondo quanto svelato dal Telegraph, sarebbe proprio il ricordo di Diana la nuova causa delle tensioni fra i fratelli. William infatti non gradirebbe affatto i continui riferimenti di Harry e Meghan Markle alla madre. Nell’ultimo periodo sulla questione sarebbe nato un vero e proprio botta e risposta fra i fratelli. Nell’intervista a Oprah Winfrey infatti Meghan aveva citato più volte Diana, sfoggiando anche il prezioso braccialetto appartenuto alla principessa. Poco dopo sul profilo Instagram dei Cambridge erano apparsi dei disegni fatti da Charlotte, George e Louise, dedicati proprio alla nonna che non hanno mai conosciuto.

“Credo che William abbia voluto dire: anche io sono figlio di Diana”, ha spiegato Penny Junor, esperta di questioni reali. In ballo ci sarebbe qualcosa di molto importante: l’eredità spirituale di Lady Diana, che sia i Sussex che i Cambridge vorrebbero ottenere in esclusiva. “I fratelli stanno combattendo per l’eredità spirituale della madre”, ha svelato Camille Tominey, secondo cui Kate Middleton e William sarebbero spaventati dal comportamento di Harry e Meghan Markle.

“William e Kate sono consapevoli dell’attrazione esercitata sulla gente dai duchi del Sussex – ha aggiunto -. E stanno cercando di emularli”. Alla lotta fra i fratelli si aggiunge la preoccupazione della Regina per l’uscita del libro di Harry. Il secondogenito di Diana infatti presto sbarcherà in libreria con una autobiografia in cui, secondo alcune indiscrezioni, parlerà proprio della morte della madre e dei presunti responsabili. Non solo: potrebbe anche rivelare dettagli scottanti sulla famiglia reale, così tanto che la Sovrana avrebbe deciso di correre ai ripari, assumendo un super avvocato specializzato in diffamazione per contrastare i Sussex.