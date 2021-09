William e Kate, ansia per il futuro: la gara di popolarità con Harry e Meghan

editato in: da

Kate Middleton, il blazer fantastico e i pantaloni a palazzo

C’è enorme tensione a corte. Potremmo esclamare un “e quando mai”, dal momento in cui le vicende dei Reali d’Inghilterra sono sulle pagine di tutti i tabloid ogni giorno. Da quando Harry e Meghan hanno abbandonato i doveri verso la Corona, c’è stata un’escalation di emozioni. Dapprima, il popolo inglese ha quasi appoggiato Harry, per il suo desiderio di dedicarsi alla vita familiare. Poi, l’incubo. E ora la gara di popolarità con William e Kate, che si fa sempre più serrata.

I Duchi di Cambridge starebbero provando un po’ di ansia e timore verso il futuro, soprattutto perché si potrebbe scatenare una gara di popolarità. Una sorta di guerra: chi sarà il migliore? Non eravamo mai stati abituati a vedere Harry e William sotto queste vesti inedite. Sono sempre apparsi affiatati, vicini, leali l’uno nei confronti dell’altro. Da quando è arrivata Meghan Markle nella vita del Principe Harry, è cambiato tutto (e in modo quasi inevitabile).

Dopo la pubblicazione della foto di Harry e Meghan sulla prestigiosa rivista Time, Kate e William si sono subito messi in allarme. A rivelarlo al Mirror è stato Duncan Larcombe, autore reale. “Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono assolutamente preoccupati per le prossime mosse del principe Harry e Meghan Markle. C’è il serio rischio che vengano trascinati in una gara di popolarità transatlantica”.

Sebbene in Inghilterra Harry e Meghan non siano dei più amati, dal momento in cui l’indice di popolarità è rivolto principalmente alla Regina Elisabetta e successivamente a William e Kate (con un Carlo più impopolare che mai), la fama dei Duchi di Cambridge potrebbe venire meno in America. Il che sarebbe un peccato, perché Harry e Meghan stanno invece spingendo verso un sostegno importante.

Non è un segreto che la Markle aspiri alla Casa Bianca. Tutto ciò che però fanno i Duchi di Sussex inevitabilmente si ripercuote su William e consorte. “Non hanno alcun controllo sulla situazione. Tutto ciò che viene dall’America li getta nell’ansia, così come il libro di memorie del Principe Harry, che arriverà sugli scaffali l’anno prossimo”. Il futuro è incerto, e c’è già chi dice che Harry potrebbe rovinare il fratello, mettendo in discussione il suo futuro da Re. “Il libro di Harry sarà la rovina di William“.

“Non è tanto quello che fanno Harry e Meghan, ma quel che rappresentano. Lavorano molto sulla compassione, mediante la loro Fondazione Archewell. Danno voce a chi non ne ha una attraverso i media. La loro non è un’associazione a scopo di lucro, corrono dei rischi per aiutare persone bisognose, offrono supporto”.