William fa una gaffe sui figli e Kate Middleton è sempre più stanca

William fa una gaffe sui figli in pubblico e Kate Middleton è sempre più stanca e stressata. Superata la crisi creata dall’addio alla Corona di Meghan Markle e Harry, i duchi di Cambridge stanno affrontando un periodo ricco d’impegni. Il vertice organizzato dalla Regina ha concesso la libertà ai duchi di Sussex, ma ha cambiato anche la vita di Kate e William.

La coppia reale infatti dovrà assumere nuovi impegni per sopperire alla mancanza di Harry e Meghan. Ciò significa più lavoro e maggiori responsabilità che si aggiungono a quelle che Catherine e il primogenito di Lady Diana erano già costretti a sopportare. Come se non bastasse l’anno è iniziato con un’altra decisione importante della Regina che ha voluto fare un gesto nei confronti di Kate Middleton.

Proprio mentre Harry e Meghan abbandonavano Londra, la Sovrana ha scelto di affidarle un compito fondamentale. Sarà lei infatti a organizzare il ricevimento che si terrà a Buckingham Palace il prossimo 20 gennaio. Si tratta di un summit di vitale importanza dedicato agli investimenti fra la Gran Bretagna e l’Africa, in cui ci saranno politici di spicco e personalità influenti.

Un compito importante in cui Kate dovrà mostrare il suo valore e che, come svelano fonti di Palazzo, le sta causando non pochi pensieri. Organizzare un ricevimento non è infatti un’impresa facile e tutto dovrà essere perfetto. Catherine per questo motivo sarebbe piuttosto stressata, se poi a questa situazione aggiungiamo i problemi che la Royal Family ha attraversato, la duchessa di Cambridge non può che essere in ansia.

Nel frattempo William si è reso protagonista di una divertente gaffe in pubblico. Il figlio di Carlo ha svelato di non volere il quarto figlio (mentre Kate lo sognerebbe), ma soprattutto ha confuso una sua foto con quella di Charlotte. L’incidente è avvenuto durante una visita al Khidmat Center di Bradford, nella quale i duchi sono stati omaggiati con una splendida torta con le foto di famiglia.

Fra tanti scatti uno ha attirato l’attenzione di William. “Ma sono io o è Charlotte?”, ha chiesto senza riuscire a darsi una risposta. La foto che il primogenito di Diana ha confuso venne scattata nel 1992 quando lui aveva 10 anni e l’espressione è identica a quella che spesso compare sul volto di Charlotte che di anni ne ha 4.