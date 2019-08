William furioso con Meghan e Harry (e questa volta Kate non c’entra)

editato in: da

Meghan Markle e Harry continuano a fare preoccupare non solo la Regina, ma anche William.

Il primogenito di Diana, come è noto, è molto legato al fratello minore, ma soprattutto sente una forte responsabilità nei confronti dei sudditi inglesi e della monarchia britannica, in vista del ruolo che dovrà ricoprire in futuro, quando salirà sul trono al posto di Elisabetta II.

Per questo ciò che sta succedendo a Meghan e Harry non può che preoccuparlo e creargli molti pensieri. Come evidenziato dagli esperti reali infatti William non trova corretto il desiderio della coppia di vivere alcuni eventi in privato come il battesimo del piccolo Archie. Il motivo? Le spese dei duchi di Sussex vengono pagati con i soldi versati dai sudditi che, proprio per questo, desiderano condividere alcuni momenti della loro vita, soprattutto i più importanti.

La ristrutturazione di Frogmore Cottage, così come il matrimonio, sono stati pagati con il denaro pubblico, per questo è importante non fare infuriare i sudditi inglesi. Di questo William ne è ben consapevole, per questo non perde occasione per mostrarsi sorridente e condividere aneddoti e momenti importanti con il pubblico.

Allo stesso modo anche Kate Middleton segue l’esempio della Regina, svelando grande oculatezza nelle spese e riciclando, quando è possibile, i suoi abiti. Un atteggiamento che la ribelle Meghan non ha mai adottato, facendo infuriare la stampa britannica che in questi giorni si è accanita contro di lei.

Il viaggio a Ibiza (costato 100 mila euro) e quello a Nizza con il jet privato, hanno scatenato un’accesa polemica che sta preoccupando molto William. Gli interventi di Elton John e di altri amici della coppia reale non sono serviti a placare lo scandalo e la popolarità della duchessa di Sussex sembra calata vertiginosamente.

Motivo per cui, secondo i tabloid, William sarebbe pronto ad affrontare la cognata e il fratello per “rimetterli in riga” e riportare la pace fra i sudditi e la monarchia.