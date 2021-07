William e Kate “snobbati” da Priyanka Chopra (l’amica di sempre di Meghan)

editato in: da

Kate Middleton esce dalla quarantena e sceglie il verde per Wimbledon

L’arrivo di William e Kate a Wimbledon ha fatto il giro del mondo, sebbene non senza polemica, ma c’è qualcuno che non ha gradito la loro presenza sugli spalti del tennis club dove si è tenuta anche la finale tra Matteo Berrettini e Djokovic.

Eppure, c’è qualcuno che non ha gradito la loro presenza e, anzi ha addirittura fatto finta di non conoscerli. L’ombra di Meghan sembra aleggiare ancora in quel di Londra e, soprattutto, tra coloro che le sono stati amici prima dello strappo con la famiglia reale e il relativo trasferimento negli Stati Uniti.

In particolare, è stata Priyanka Chopra a ignorare completamente la presenza dei Duchi di Cambridge a Wimbledon, fingendo di aggiustarsi la sciarpa pur di non incrociare lo sguardo di William e Kate, che hanno preso posto tra gli applausi fragorosi del pubblico.

Secondo le immagini pubblicate dal Daily Mail, Chopra avrebbe continuato a distogliere lo sguardo per tutto il tempo della partita, snobbando volutamente i membri della famiglia reale ormai in rotta con l’amica Meghan Markle e moglie di Harry.

L’amica della ex Duchessa di Sussex, quindi, sembra voler parteggiare per la Markle, che – nell’intervista scandalo resa a Oprah – aveva rivelato di aver pianto lacrime amare per causa di Kate, appena prima del suo matrimonio con il principe Harry, dal quale ha avuto Archie e Lilibeth Diana.

Dal canto suo, Kate pareva pronta a seppellire l’ascia di guerra. La Duchessa di Cambridge si è detta infatti entusiasta per la nascita della nipotina, che non vedrebbe l’ora di conoscere. Tra i due fratelli, Harry e William, i rapporti sarebbero ancora particolarmente tesi. Secondo indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che abbiano litigato furiosamente in occasione dei funerali del Principe Filippo, per poi evitarsi durante l’inaugurazione della statua dedicata alla madre Diana. Le rispettive mogli non hanno partecipato alla cerimonia.

La Chopra e Meghan Markle sono amiche da molti anni, anche se si era parlato di un possibile strappo tra le due poi smentito da un insider a Page Six: “Non ci sono problemi tra loro due, sono amiche”. Le voci sono state poi smentite anche da Priyanka, che aveva negato qualsiasi tipo di attrito con la Sussex.