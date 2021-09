William e Kate Middleton, pranzo al pub coi figli: l’invidia di Meghan Markle

Kate Middleton, partita a tennis in minigonna

Kate Middleton e William sorpresi a trascorrere una tranquilla domenica coi figli, George, Charlotte e Louis, mentre si gustano un pranzetto a base di hamburger e patatine al pub. Come una famiglia normale: una scena quasi bucolica che mette in secondo piano tutto il glamour di Harry e Meghan Markle in visita a New York.

William e Kate, destinati a regnare sulla Gran Bretagna, riescono a fare quello che Harry e Meghan dicono di desiderare tanto ma che sembrano non riuscire a realizzare: avere una vita normale, come tutti. Naturalmente, coi comfort di chi sigla accordi milionari e può permettersi cambi di look da oltre 78mila euro per tre giorni di tour.

La foto di Kate e Will coi tre bambini e il cane, mentre si godono il loro pranzetto nel giardino di un tipico pub inglese, vestiti sportivi, con maglioni e jeans, ha suscitato il plauso di tutto il mondo.

Un testimone ha raccontato al Sun: “È stato incredibile vedere quanto siano una famiglia semplice. Stavano ridendo, chiacchierando e chiaramente godendosi la reciproca compagnia.” E ha aggiunto: “Non c’erano guardie del corpo, erano solo loro e si rilassavano come una famiglia qualsiasi”.

Un’immagine decisamente in contrasto con quella di Meghan Markle e Harry, impegnati proprio nello stesso weekend nel loro primo tour da cittadini privati. La loro presenza a New York ha comportato un controllo ad alti livelli sulla sicurezza, qualcuno dice simile a quello riservato al Presidente degli Stati Uniti.

Malgrado, i Sussex siano apparsi in splendida forma e più innamorati che mai, Lady Middleton e marito li hanno battuti in popolarità e apprezzamenti.

Per altro Kate sta vivendo un momento d’oro in fatto di consenso. Anche le sue ultime uscite, prima coi cadetti della RAF e poi per la partita di tennis in minigonna, sono state molto apprezzate, soprattutto per la spontaneità della Duchessa che dopo la Megxit ha preso maggiore consapevolezza di sé e del suo ruolo.

Pensare che Harry e Meghan hanno sempre sottolineato il loro desiderio di vivere una “vita normale”, motivo tra gli altri che li ha spinti a lasciare il Palazzo. Eppure, questa normalità sembrano ancora non averla ottenuta. Forse l’ossessione di proteggere i figli dai media e di avere la propria privacy, impedisce loro di mostrarsi tranquilli e rilassati a fare cose semplici come gustarsi un hamburger in un pub, tutti insieme.

In fondo, di Lilibet, la secondogenita dei Sussex nata lo scorso 4 giugno non si è vista nemmeno una foto. E questo mistero finisce per alimentare ipotesi distorte e a suscitare curiosità insane.