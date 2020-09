William, confessione su Harry: “È dolce la vendetta”

editato in: da

Kate Middleton e William: Harry ruota di scorta

William e Kate Middleton sarebbero pronti a vendicarsi di Harry e Meghan Markle. A svelarlo una fonte di Express, secondo cui i duchi di Cambridge non avrebbero ancora superato la Megxit e sarebbero decisi a prendersi la loro rivincita sui Sussex. L’ultimo anno non è stato affatto semplice per Kate e William che hanno fatto i conti con un vero e proprio terremoto che ha scosso la monarchia britannica. L’addio di Meghan e Harry alla Corona ha provocato moltissimo scompiglio a Palazzo e ha spinto i due ad assumere nuovi impegni per sostenere la Regina.

Alcune fonti affermano che William avrebbe chiesto più volta al fratello di tornare in Inghilterra, non solo quando Carlo era risultato positivo al Coronavirus, ma anche nelle settimane successive. Harry però, appoggiato da Meghan, si sarebbe sempre rifiutato. I Sussex hanno lasciato da tempo il Canada e si sono trasferiti in California dove hanno acquistato una splendida villa costata milioni di dollari in cui cresceranno il piccolo Archie. Kate e William invece sono ancora intenti a districarsi fra gli impegni di Corte e l’educazione dei tre figli, pronti a prendere il posto della Sovrana quando sarà il momento.

Nel frattempo i figli di Diana sono sempre più lontani, non solo geograficamente. Se dopo la morte della Principessa del Galles si erano ripromessi di restare sempre vicini, sostenendosi a vicenda, oggi quel patto sembra ormai rotto. Una situazione che starebbe facendo soffrire molto William, ma anche Kate Middleton, che era legatissima a Harry. Un insider rivela che nell’ultimo periodo il primogenito di Carlo avrebbe pronunciato spesso una frase riferendosi al fratello. “È dolce la vendetta”, avrebbe detto, a metà fra il serio e lo scherzoso, dimostrando di non aver superato i contrasti con Harry.

Se in passato il problema era il rapporto burrascoso fra Kate Middleton e Meghan Markle, ora lo scontro si sarebbe spostato fra i figli di Lady D, impegnati in una sorta di guerra a distanza. Lo dimostra la decisione dei Cambridge di cancellare l’ex star di Suits dalle foto scelte per augurare sui profili social buon compleanno al principe lo scorso 15 settembre.