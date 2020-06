William compie 38 anni, Kate Middleton lo festeggia con i figli e Meghan Markle si vendica

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle a confronto: la verità sulla loro inimicizia

William compie 38 anni e festeggia il compleanno con i figli e Kate Middleton, mentre Meghan Markle e Harry si vendicano, ignorandolo nel giorno più importante. Il duca di Cambridge ha deciso di festeggiare in famiglia, condividendo con i fan uno scatto privato realizzato da Catherine e postato su Instagram. Nella foto il primogenito di Diana sorride seduto su un’altalena, insieme a lui Louis, l’ultimo arrivato in famiglia, Charlotte e George. Uno scatto che racconta la serenità dei duchi di Cambridge e il loro legame fortissimo con i figli.

“Il duca e la duchessa di Cambridge – si legge nella didascalia – sono molto lieti di condividere una nuova foto del duca con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis in vista del compleanno del duca. La foto è stata scattata all’inizio di questo mese dalla duchessa”. Nella foto William è sorridente e sembra molto felice, circondato dall’affetto dei suoi cari. Secondo alcune indiscrezioni, il duca di Cambridge celebrerà il compleanno in compagnia della famiglia, ma accanto a lui non ci saranno la Regina tantomeno Carlo. William e suo padre non si vedono ormai da mesi e questo avrebbe reso molto triste il primogenito di Diana, che in questi mesi difficili ha scelto di assumersi molte responsabilità, preparandosi a salire sul trono.

In occasione del compleanno del figlio, Carlo ha condiviso, insieme a Camilla, alcuni post molto dolci su Instagram, con foto che arrivano dal passato e fanno riferimento anche alla Festa del Papà. Lo stesso ha fatto la Regina, che sembrerebbe molto fiera del lavoro svolto da Kate Middleton e William. Grande silenzio da parte di Harry e Meghan Markle, che anche questa volta hanno scelto di non esporsi pubblicamente. Secondo un documentario trasmesso su Channel 5, le tensioni all’interno della Royal Family non sarebbero finite. Nel documentario, intitolato William e Kate. Troppo buoni per essere veri, si parla di una forte rivalità fra i fratelli e della volontà di Harry di salire sul trono, spinto anche dall’ambizione della moglie. I Sussex e i Cambridge sarebbero ai ferri corti e in occasione del compleanno Meghan ne avrebbe approfittato per sottolineare, ancora una volta, il distacco con la famiglia reale, evitando gli auguri in pubblico.