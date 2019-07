Ylenia Carrisi, nuove indiscrezioni, ma…

editato in: da

“Cara stampa, torno in Italia per rimanere paralizzata davanti ad un’edicola“. Comincia così la lettera aperta alla stampa scritta da Romina Power, a proposito delle ultime indiscrezioni legate alla scomparsa della figlia Ylenia. La cantante chiede di fermare le speculazioni sulla morte di sua figlia: “Basta speculazioni! Basta attività! Una madre chiede, anzi impone, il silenzio stampa. Per mia figlia, la mia Ylenia Carrisi. Basta!”.

Lo sfogo della mamma prosegue: “Ci sono tante disgrazie nel mondo quotidianamente ma, consapevolmente speculare sul dolore altrui, lo trovo la più grande bassezza. Si dà per certo ciò che non lo è, pur di fare del becero sensazionalismo, pur di vendere e guadagnare qualche sporca moneta. Chi compila quelle ‘notizie’ avrà pure una famiglia, avrà pure un po’ di empatia, come si fa a non avere più cuore? Un cuore per una famiglia che soffre da anni”.

Le tracce della ragazza si sono perse a New Orleans il 31 dicembre del 1993, ed è stata dichiarata formalmente morta. Tante negli anni le indiscrezioni e le piste su Ylenia che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 45 anni. Poi l’ultima delle ipotesi: le dichiarazioni di un serial killer, conosciuto come “Happy face killer”, che avrebbe rivelato di aver ucciso proprio una giovane con lo zaino in spalla, che facendo l’autostop voleva raggiungere il Nevada o la California. E le ricostruzioni del volto di quella ragazza somiglierebbero molto alla figlia di Al Bano e Romina. Si è parlato di un’analisi del dna a cui tutta la famiglia si sarebbe sottoposta, ipotesi che ora Romina Power nega, dicendo di non sapere assolutamente nulla di questa vicenda che proprio negli Stati Uniti dove lei vive, avrebbe origine con le indagini dell’agente speciale Dennis Haley.

Ma Romina non ne avrebbe mai sentito parlare. Così, appena atterrata a Roma dice di essere rimasta senza parole vedendo le pagine dei giornali e le copertine delle riviste che parlavano di nuove rivelazioni. Ha preso carta e penna e direttamente dall’albergo che la ospita ha lanciato un grido disperato da madre ferita, chiedendo il silenzio stampa.