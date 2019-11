Vergine 2020: oroscopo dell’anno

editato in: da

Ecco cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno della Vergine secondo le previsioni di Antonio Capitani

2020: Il lavoro per i Vergine

Giove, Saturno, Urano e Plutone vi promettono un vivace concerto di successi, che per qualcuno potrebbe tradursi in una promozione, per altri in un cambiamento fortunato, per altri ancora in un’assunzione insperata o in contatti vantaggiosi. Insomma, il 2020 dovrebbe rimanere stampato a lungo nella vostra memoria.

I soldi nel 2020 per i Vergine

Le vostre casse dovrebbero ritrovare (o consolidare) il proprio stato di grazia, un po’ perché i proventi da lavoro potrebbero aumentare e un po’ perché è facile che condurrete in porto trattative e investimenti vantaggiosi. Probabili liete sorprese per chi ama lotto, lotterie & c., ma giocate senza esagerare…

Come andrà l’amore nel 2020 per i Vergine?

Se siete single, potreste scoprirvi ancor più innamorati di voi stessi e della vostra libertà. Ma con astri così ruffiani varrà ben poco isolarvi nel vostro dorato narcisismo: complice un viaggio o un amico, potreste incontrare una persona che vi causerà tachicardie da prima cotta. A quel punto sarà inutile imbrigliare il cuore… Già accasati? Il feeling con il partner dovrebbe accentuarsi, grazie soprattutto alla maggiore attenzione che mostrerete verso le esigenze dell’amato bene e all’accresciuta solidità dei vostri sentimenti.