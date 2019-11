Toro 2020: oroscopo dell’anno

editato in: da

Ecco cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno del Toro secondo le previsioni di Antonio Capitani

2020: Il lavoro per i Toro

Grazie a Giove potreste imbastire pubbliche relazioni stimolanti e vantaggiose. Il vostro forte sarà la comunicativa, accattivante e spigliata, che vi aiuterà a “vendervi” nel modo più convincente. Se poi la dialettica verrà supportata anche da un po’ di ruffiano savoir faire e dalla vostra determinazione, non solo conseguirete risultati superiori alle aspettative, ma dribblerete probabilmente anche eventuali impicci.

I soldi nel 2020 per i Toro

Giove, l’astro dei soldi, è in orbita redditizia: traete da soli le conclusioni. Certo, questo non significa che pioveranno miliardi (anche se ve lo auguriamo…), ma il vostro bilancio dovrebbe comunque mantenersi in attivo per tutto l’anno. Si sbloccano inoltre affari stagnanti, compravendite immobiliari, pratiche di rimborso. E in busta paga potrebbero comparire cifre più corpose.

Come andrà l’amore nel 2020 per i Toro?

Single e in cerca d’amore? È facile che il coup de foudre saetti durante un viaggio o un incontro con persone straniere o lontane. Se siete felicemente accasati il vostro ritrovato ottimismo e l’accresciuta disponibilità al dialogo contribuiranno a fortificare non poco l’intesa a due. Siete invece in crisi con il partner? Saturno vi esorterà probabilmente a prendere una decisione definitiva, che potrebbe essere anche quella di ritornare allo stato di (beata) “singlitudine”.