Sofia di Svezia incinta mostra il pancino nella cartolina di Natale

Sofia di Svezia e suo marito Carlo Filippo condividono la foto e il video di famiglia per Natale sul sito ufficiale della Monarchia e per la prima volta compare il pancino della terza gravidanza.

La Principessa Sofia infatti è incinta del terzo bebè, ne ha dato l’annuncio ufficiale qualche giorno fa, dopo che a fine novembre hanno comunicato di essere positivi al Covid. E ora nello scatto realizzato in occasione di Santa Lucia, il 13 dicembre, si intravvede sotto l’abito di lana il pancino appena accennato della dolce attesa. In effetti, bisognerà aspettare ancora qualche settimana perché la gravidanza sia evidente, il parto è previsto tra la fine di marzo e gli inizi di aprile.

Sofia e Carlo Filippo dunque posano per la foto di Natale e con loro ci sono anche i figli, Alexander e Gabriel. Il video e la cartolina sono stati realizzati nella loro casa di Kungl. La famiglia è riunita in salotto, adeguatamente addobbato per le Feste. Nello scatto la Principessa è seduta divano, tiene in braccio il figlio più piccolo che indossa il cappello di Babbo Natale. Accanto a loro l’altro figlio con in mano una stella e il Principe. Dietro si vede l’albero decorato con palline rosse, verdi e argento, mentre sul tavolino davanti a loro si trovano una stella di Natale e la tradizionale corona con candele rosse che i bambini si sono divertiti ad accendere con l’aiuto del papà.

Sofia indossa un abito di lana beige a collo alto che aderisce lungo il corpo, esaltando le dolci curve appena accennate della terza gravidanza, mentre Carlo, considerato uno dei Principi più belli d’Europa, sfoggia un maglione rosso, in perfetto spirito natalizio.

La cartolina di Natale di Carlo e Sofia è stata pubblicata domenica 13 dicembre per celebrare la terza domenica d’avvento, mentre Vittoria di Svezia, sorella maggiore di Carlo ed erede al trono, ha condiviso il suo messaggio insieme al marito Daniel e ai suoi figli Oscar ed Estelle, la prima domenica d’avvento. Anche in questo caso i Reali hanno scelto di trasmettere un’immagine molto tradizionale. La famiglia riunita nella sala dell’Haga Palace per accendere la corona di candele dell’avvento.

Oltre ai Reali di Svezia, Rania di Giordania ha condiviso su Instagram una splendida cartolina per augurare un buon 2021 e Letizia di Spagna ha deciso di usare la foto delle figlie come augurio di Natale. Mancano all’appello Kate Middleton e William. O meglio anche la loro cartolina di Natale è pronta, aspettavano il giusto momento per condividerla, ma qualcuno l’ha scoperta e li ha bruciati sul tempo, pubblicandola sui social prima del lancio ufficiale.