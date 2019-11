Scorpione 2020: oroscopo dell’anno

editato in: da

Ecco cosa dicono le stelle per gli Scorpione secondo le previsioni di Antonio Capitani.

2020: Il lavoro per gli Scorpione

Il segreto del vostro successo? Presto detto: un mix di astuzia e di perseveranza. Il che significa sfruttare abilmente i rapporti con “chi conta”, non stancarvi mai di perseguire i vostri obiettivi (se in essi credete fermamente) e spedire quintali di curricula se siete a spasso: Giove, Saturno, Nettuno e Plutone promettono di premiare i vostri sforzi. Aspettate, ingoiate l’eventuale rospo, non azzannate il menisco di chi dovesse contrariarvi: la vostra riscossa arriverà.

I soldi nel 2020 per gli Scorpione

Il vostro saldo bancario dovrebbe conoscere una confortante impennata. Il saldo bancario sembra godere di ottima salute.

Come andrà l’amore nel 2020 per gli Scorpione?

I dardi scoccati dai pianeti ruffiani potrebbero scaraventarvi in una nuova, folgorante storia d’amore se siete single o determinare ritorni di fiamma impensati nei confronti del partner se siete già accasati. Se però siete di ottobre, Saturno consoliderà i rapporti ben rodati, ma potrebbe infliggere il colpo di grazia a quelli ormai logori da tempo.