Sarah Ferguson svela per sbaglio i retroscena della lite fra Kate Middleton e Meghan Markle

Sarah Ferguson svela per sbaglio un retroscena sulla lite fra Kate Middleton e Meghan Markle. Dopo mesi di indiscrezioni e gossip arriva direttamente da un membro della Royal Family la conferma della faida fra le cognate. Sarah è la moglie di Andrea, figlio della Regina Elisabetta, ed è la madre di Eugenia e Beatrice di York, le nipoti predilette della Sovrana.

Non solo: la Ferguson – Fergie per la famiglia – è stata una delle migliori amiche di Lady Diana. Quando la madre di William e Harry era ancora in vita, Sarah è rimasta al suo fianco, sostenendola nei momenti più difficili e condividendo con lei le difficoltà della vita a Corte. Custodisce dunque numerosi segreti della Royal Family e i retroscena che nessuno, se non i membri della stessa famiglia, conoscono.

In una recente intervista rilasciata a un magazine australiano, Sarah ha parlato della guerra fra donne. La Ferguson ha affermato che spesso a mettere le donne una contro l’altra sarebbero i media e il web. Poco dopo, come riporta il Daily Mail, ha affermato che a creare la faida fra Meghan e Kate sarebbero stati proprio i tabloid. Un’ammissione fatta per sbaglio, ma che conferma, di fatto, quello che in tanti pensavano: la Markle e la Middleton non sono amiche.

Le duchesse avrebbero provato, almeno inizialmente, ad andare d’accordo, ma alla fine il carattere forte di Meghan avrebbe spinto Kate ad allontanarsi. Catherine ha sempre avuto un rapporto speciale con Harry che si sarebbe però deteriorato con l’entrata in scena dell’ex star di Suits. La situazione sarebbe precipitata durante i preparativi per le nozze dei duchi di Sussex. In particolare le liti fra le cognate sarebbero iniziate durante le prove dell’abito da damigella di Charlotte, secondogenita di Kate e William.

Il nervosismo della Markle, provata dai preparativi, avrebbe fatto scoppiare una discussione fra le due donne che si sarebbe conclusa con le lacrime di Catherine. Oggi le duchesse sono più lontane che mai e la faida è ormai confermata. Dopo la Megxit, Meghan si è trasferita a Los Angeles con Harry ed è pronta a riprendere la sua carriera di attrice, mentre Kate, rimasta a Londra, si è assunta tutte le responsabilità della Corona insieme a William.