Regina Elisabetta, il Principe Filippo torna a casa per Natale

Dopo quattro giorni di ricovero in ospedale, il Principe Filippo è tornato a casa. Il marito della Regina Elisabetta, 98 anni, torna a Palazzo giusto in tempo per le feste di Natale e fa tirare un sospiro di sollievo al popolo inglese, preoccupato per le sue condizioni di salute.

Era stato ricoverato il 20 dicembre, come misura precauzionale a causa di condizioni pre-esistenti. I medici di corte, infatti, gli avevano suggerito di restare sotto stretto controllo per qualche giorno. Un consiglio accolto dal Principe consorte che, però, ora è pronto a tornare a casa per trascorrere insieme alla sua famiglia le feste natalizie.

La BBC, in particolare, ha mostrato le immagini del Principe Filippo mentre lascia l’ospedale. Si recherà, probabilmente, a Sandringham, nell’Inghilterra centrale, dove la Regina è solita trascorrere le festività natalizie in compagnia dell’intera famiglia reale.

Un Natale, questo, particolarmente atteso dal popolo inglese e dagli ammiratori della casa reale britannica. La Regina Elisabetta, il Principe Filippo e tutti gli altri membri della famiglia sono, infatti, sotto osservazione. Le domande su come i reali passeranno il Natale sono nell’aria ormai da mesi, soprattutto a causa alla faida tra Meghan E Kate. Chi delle due passerà le feste accanto alla Regina?

La risposta sembra scontata: sarà la prediletta Kate a trascorrere il Natale al tavolo della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. Le cose, però, potrebbero cambiare da un momento all’altro. Non solo per garantire la giusta tranquillità al Duca di Edimburgo dopo i quattro giorni di degenza, ma anche a causa di una possibile crisi matrimoniale tra i duchi di Cambridge.

Sempre più lontani, invece, Meghan e Harry. Che i due non si sentissero a proprio agio all’interno della famiglia reale, era ormai evidente. La stessa Markle aveva ammesso di sentire molto il peso della pressione dei media. A confermare il distacco, però, è soprattutto il messaggio di auguri trasmesso dalla Regina Elisabetta. Sulla scrivania di Buckingham Palace, tra le numerose foto della Royal Family, manca proprio quella di Harry e Meghan. Molti hanno interpretato l’assenza come un chiaro segnale di tensione.

A questo punto non resta che chiedersi come trascorrerà le feste Elisabetta II. La situazione è, sicuramente delicata: tra crisi di coppia, liti di famiglia e le condizioni di salute del Principe Filippo, il tradizionale Natale della Regina è a rischio?