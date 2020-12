Regina Elisabetta, Natale triste: morto Vulcan, il suo cagnolino

editato in: da

La Regina Elisabetta ha dovuto dire addio al suo amato Vulcan, uno dei due ultimi Corgi che vive con lei a Palazzo. Natale triste dunque per la Sovrana che da sempre adora i suoi cagnolini e fin da ragazza vive circondata da loro. Ora a farle compagnia è rimasta solo Candy.

Vulcan era un incrocio tra un Bassotto e un Corgi e secondo fonti vicine a Palazzo sarebbe morto qualche settimana fa al Castello di Windsor dove si trovano Elisabetta (alla ricerca di un nuovo assistente) e suo marito Filippo da quando hanno lasciato Londra a causa della pandemia. Non sono note né l’età né le cause della morte del fedele compagno di Sua Maestà.

Di certo, però la scomparsa di Vulcan ha aggiunto grande amarezza e tristezza in questo difficile momento anche per Elisabetta. Tra l’altro l’astrologa di Diana ha previsto per il 2021 problemi di salute, non gravi, e perfino una caduta da cavallo per la Sovrana. La perdita di Vulcan è stata quindi un duro colpo per la Regina cui resta ora solo un cagnolino, Candy.

Vulcan teneva compagnia a Sua Maestà almeno dal 2007, quindi aveva come minimo 13 anni, una bella età per la razza, sostengono gli esperti di cani. La sua scomparsa arriva per altro alle porte di un Natale decisamente insolito, se non solitario, per Elisabetta che dopo 33 anni rompe la tradizione. Infatti, dal 1987 Sua Maestà è solita invitare i membri senior della Famiglia Reale nella sua tenuta di Sandringham per il pranzo di Natale. Ma quest’anno resterà al Castello di Windsor, adeguatamente addobbato per le Feste (guarda il video in alto). Ma il pranzo di famiglia è stato annullato, così come non ci sarà la riunione pre-natalizia a Buckingham Palace.

Una fonte vicina a Palazzo ha dichiarato al Daily Mail: “Sua Maestà adora i suoi cani ed è sempre un duro colpo quando uno se ne va, ma questa volta ancora di più”. I cani della Regina sono ormai un simbolo. Il suo ultimo Corgi di razza, Willow, fu soppresso nel 2018 perché soffriva per un tumore. Fu la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che la Sovrana non aveva più Corgi nella sua tenuta.

Willow era la quattordicesima generazione, discendente da Susan, una Corgi donata all’allora principessa Elisabetta per il suo diciottesimo compleanno nel 1944. Ne ha posseduti più di 30 durante il suo Regno. Invece, Vulcan e Candy provengono da una stirpe di Dorgis, introdotta nella Famiglia Reale quando il Bassotto della principessa Margaret, Pipkin, fu fatto accoppiare con uno dei cani della Regina.

Willow ebbe l’onore di comparire sulla copertina di Vanity Fair con la Regina nel 2016, realizzata per il 90esimo compleanno di Sua Maestà.

Da sempre Elisabetta si occupa il più possibile personalmente dei suoi cani che vivono nei suoi appartamenti privati di Windsor e Buckingham Palace. E viaggiano con lei sul Jet privato quando si sposta a Sandringham o nella sua tenuta in Scozia. Appena può si occupa di persona di dare loro da mangiare, il cibo viene portato da un inserviente su un vassoio e la Regina lo mescola con una forchetta o un cucchiamo, prima di darlo ai suoi cagnolini.

Il duca di York confessò che l’amore di sua madre per i cani l’ha aiutata a mantenersi in forma durante la vecchiaia: “È semplicemente fantastica alla sua età e cammina molto, i cani la mantengono attiva”, disse il Principe Andrea.

Nel 2015 tuttavia la Regina ha deciso di smettere di allevare cani, perché non voleva che sopravvivessero a lei. Inoltre pare che non volesse avere troppi cani per paura di inciampare su di loro.

Di certo, Elisabetta ha trasmesso la passione per i cani ai figli e ai nipoti. William e Kate Middleton e Harry e Meghan Markle hanno da sempre amici a quattro zampe. Per altro la notizia della morte di Vulcan arriva poche settimane dopo che i Duchi di Cambridge hanno perso il loro Lupo.