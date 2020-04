Regina Elisabetta, il messaggio segreto del suo discorso

editato in: da

Il discorso della Regina Elisabetta per dare fiducia alla Nazione durante l’emergenza coronavrus è un evento rarissimo. In 68 anni di regno, solo 5 volte Sua Maestà si è rivolta ai sudditi.

Certo, ogni anno per Natale la Sovrana parla davanti alle telecamere, ma si tratta di una tradizione. Mentre gli interventi estemporanei di Elisabetta si possono davvero contare sulle mani e arrivano quando la situazione richiede un richiamo all’unità, alla compattezza e alla saldezza morale.

La Regina, anche quest’ultima volta, è apparsa calma e ferma nel pronunciare parole che hanno infuso orgoglio e rincuorato la Gran Bretagna di fronte al difficile momento che tutto il mondo sta affrontato.

In tutte le cinque volte che si è trovata a svolgere un tale compito, Elisabetta ha rivolto messaggi segreti anche attraverso i suoi abiti e soprattutto attraverso un dettaglio ricorrente: la collana con doppia fila di perle. Sua Maestà l’ha indossata anche per l’ultimo discorso sull’emergenza coronavirus.

In quest’occasione Elisabetta si è presentata con un abito verde. Come è noto, la Regina ama i look colorati, ma la scelta delle tonalità non è mai casuale. Il verde, così, ha molteplici significati positivi. Comunica calma e serenità, ma soprattutto indica speranza.

Nel 2002 la Regina scelse il nero. Allora pronunciò un discorso dopo la morte della Regina Madre che visse 101 anni. L’abito dunque simboleggiava il lutto. Al collo le immancabili perle.

Nel 1997 Elisabetta parlò dopo la morte di Lady Diana e con parole toccanti rese omaggio alla madre dei suoi nipoti, William e Harry: “Innanzitutto, voglio rendere omaggio a Diana. Era un essere umano eccezionale e dotato. Nei periodi buoni e cattivi, non ha mai perso la capacità di sorridere e ridere, né di ispirare gli altri con il suo calore e gentilezza. L’ho ammirata e rispettata, per la sua energia e il suo impegno con gli altri, e in particolare per la sua devozione verso i suoi due ragazzi”.

Nel 1991 invece si rivolse ai sudditi in occasione della Guerra del Golfo. Solo una volta Sua Maestà si è rivolta alla Nazione in un momento di festa. Era il 2012 in occasione del suo Giubileo di Diamante che segnava i 60 anni di regno. E anche allora non mancò di indossare le perle, simbolo di umiltà, purezza e timore.