La Regina compie 94 anni, ma niente festeggiamenti. Kate preoccupata e triste

La Regina Elisabetta compie 94 anni, ma rinuncia ai festeggiamenti, mentre Kate Middleton è sempre più preoccupata e triste. The Queen il prossimo 21 aprile compirà gli anni, un traguardo importante che però non ha nessuna intenzione di celebrare. Ad annunciarlo è stato un portavoce di Buckingham Palace secondo cui Sua Maestà ha scelto di annullare il tradizionale saluto dell’artiglieria che ogni anno le augura buon compleanno.

Tanti colpi di cannone (a salve), quanti sono gli anni che compie Elisabetta. Una tradizione che dura da 68 anni, ma che è stata bruscamente interrotta. La Sovrana infatti non ha nessuna voglia di festeggiare, per questo ha annullato anche l’evento che si tiene da sempre nei giardini di Green Park vicino al palazzo reale.

Non si terrà nemmeno la parata Trooping the Colour che ogni anno a giugno riunisce tutta la Royal Family per festeggiare la Regina. L’evento, che riunisce migliaia di persone, viene trasmesso in tv ed è uno dei più attesi dai sudditi inglesi, ma quest’anno, per espressa volontà di The Queen, non ci sarà. Una scelta che, come riportano i tabloid, è stata obbligatoria, ma ha anche aumentato ansia e tensioni nella famiglia reale.

In particolare Kate Middleton sarebbe molto triste a causa della situazione. La Regina si trova confinata a Windsor insieme a Filippo e da diverse settimane ormai ha contatti con i familiari solo attraverso le videochiamate. Stesso discorso per Carlo che, dopo essere guarito dal Coronavirus, si è riunito a Camilla e si trova nella sua tenuta in Scozia. Harry e Meghan Markle si sono ormai trasferiti a Los Angeles per iniziare una nuova vita con il piccolo Archie.

Catherine e William invece si trovano confinati ad Anmer Hall con i figli George, Charlotte e Louis. Continuano a lavorare e si sono assunti diversi compiti, assumendosi numerose responsabilità. In particolare Kate sarebbe preoccupata per la sua famiglia, ma anche per la Regina. Il ritorno alla normalità è lontano e anche i Cambridge stanno facendo i conti con questa realtà. Fonti di Corte, riferiscono che la Middleton avrebbe avuto un cedimento, in questi giorni, dopo aver scoperto che probabilmente non ci sarà nemmeno il torneo di Wimbledon, uno degli eventi che appassionano di più la duchessa.