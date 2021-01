Letizia di Spagna, chi è Marie-Chantal: la cugina antagonista della Regina

editato in: da

Non è tutto oro quello che luccica. È proprio il caso di dirlo, specialmente di fronte alla perfezione e allo sfarzo dei Reali. Blasonate o meno che siano, tutte le famiglie hanno scheletri nell’armadio e certe inimicizie e antipatie che talvolta non riescono a trovare una motivazione. L’arrivo di Letizia Ortìz nel lontano 2004 tra i Reali di Spagna ha creato non poco scompiglio e, in questi 16 anni, la Regina consorte non è mai riuscita a entrare nelle grazie della cugina Marie-Chantal Miller.

Ha un nome altisonante la consorte di Paolo di Grecia, cugina del re di Spagna Filippo VI. Marie-Chantal è nata a Londra, da madre ecuadoreña e padre americano e ha sempre vissuto una vita agiata tra Hong Kong, Svizzera, Parigi e New York. Merito anche di un papà importante, il celebre Robert Warren Miller, conosciuto come “re del duty free”. Alla bella Principessa di Grecia e Danimarca non sono mai mancate le risorse, insomma e, nonostante la totale assenza di sangue blu nelle sue vene, non solo ha fatto breccia nel cuore del bel Paolo, ma ha anche conquistato immediatamente tutti i membri della Famiglia Reale.

Tutti tranne uno, o meglio una: Letizia di Spagna. I rumors da sempre raccontano di un rapporto ostile tra le due, una vera e propria antipatia per la quale non si è riusciti a trovare una motivazione precisa. Forse la Principessa di Grecia temeva di essere surclassata dalla futura Regina spagnola? Parrebbe di no, piuttosto sembra che Marie-Chantal, affezionatissima alla Regina Sofia, suocera di Letizia, non abbia mai gradito il modo in cui la cugina si rivolge alla sovrana. Basti pensare al famoso litigio tra Letizia e la Regina Sofia davanti alla Cattedrale di Palma de Maillorca, nel 2018. Dopo quell’infelice scena, Marie-Chantal non ha esitato a commentare su Twitter con parole al vetriolo: “Nessuna nonna merita questo trattamento. Ha mostrato il suo vero volto”.

Bionda, snella e dal portamento elegante a Marie-Chantal dobbiamo riconoscere un’innata classe. Con il marito forma una coppia formidabile, sui social postano foto e video dei loro tanti viaggi in giro per il mondo e non si può negare che siano davvero invidiabili. Inseparabili da quel 1995 in cui si fidanzarono ufficialmente, con tanto di anello di zaffiro e diamanti a forma di cuore personalmente scelto dal principe ereditario. La coppia è convolata a nozze nello stesso anno davanti a un parterre di Royal provenienti da ogni parte del mondo, che non si vedeva dai tempi del matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo.

Marie-Chantal e Paolo hanno cinque splendidi figli: Maria-Olympia, Constantine Alexios, Achileas-Andreas, Odysseas-Kimon e Aristidis-Stavros, con i quali vivono tra New York e le colline inglesi di Cotswolds. Non solo bellezza, la Principessa di Danimarca è anche imprenditrice, designer e scrittrice. Nel 2000 ha creato un marchio che porta il suo nome, con il quale si occupa di abbigliamento per bambini e accessori, ed è anche autrice e illustratrice di fiabe e racconti.

I rapporti cambiano, si evolvono o peggiorano nel tempo. Non ci è dato sapere se Letizia di Spagna e Marie-Chantal riusciranno mai a legare, se la Principessa perdonerà mai alla futura Regina il fatto di aver allontanato Filippo dai suoi amati cugini, ai quali era molto legato. Di certo c’è il fatto che in sedici anni si siano incontrate soltanto in sette occasioni ufficiali, e questo la dice davvero lunga.