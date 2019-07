Michelle Obama, la First Lady più amata in 20 motivi

editato in: da

Michelle Obama ha appena compiuto 52 anni. E’ nata infatti il 17 gennaio 1964 a Chicago (GUARDA LE FOTO). Per sette anni ha entusiasmato il mondo con il suo stile impeccabile, con il suo entusiasmo per la vita e l’impegno sociale. Anche Matteo Renzi è stato soggiogato dal suo fascino quando la First Lady americana è venuta in vista ad Expo 2015.

Michelle è quindi apprezzata e stimata in tutto il mondo, ma una cosa è certa: non diventerà Presidente degli Stati Uniti. Barack Obama è stato molto chiaro:

Di tre cose sono certo nella vita: la morte, le tasse e Michelle che non si candida per la Casa Bianca.

Anche se non la vedremo nella stanza ovale a capo della nazione, ruolo forse più congeniale a Hillary Clinton, Michelle Obama si è aggiudicata il titolo di First Lady più amata e pare ci siano almeno 20 ragioni per ritenerlo.

1- E’ la prima sostenitrice del marito Barack Obama. L’ha supportato durante tutta la carriera;

2-E’ un’amante degli animali;

3-E’ sempre presente dove c’è bisogno di lei, come nel caso di Hadiya Pendleton, l’adolescente tragicamente uccisa a Chicago;

4- Ha una vocazione per lo stile di vita sano. Ha piantato un orto alla Casa Bianca con cui nutre la famiglia e sostiene iniziative come quella di Get Fit;

5- E’un’ambasciatrice impeccabile, soprattutto nelle missioni Oltreoceano;

6- Ama lo sport e sperimentare cose nuove;

7- E’ chic in ogni occasione;

8- E’ un esempio per tutti: sia che si intrattenga con gli studenti o pianti semi, non ha paura di rimboccarsi le maniche e lavorare duro;

9- Non giudica le scelte delle donne. “Le donne devono essere libere di fare ciò che ritengono giusto per loro”, ha dichiarato;

10- Si pettina come le altre donne. Quando è in vacanza, per evitare i danni dell’umidità, raccoglie i capelli come le donne comuni;

11- E’ audace;

12-Ispira le ragazze;

13-E’ sempre vicino alla famiglia;

14-E’ per le donne. Le incoraggia a sposare uomini dinamici e a non vivere nella loro ombra;

15- E’ intelligente e brillante;

16- E’ una buona amica;

17-E’ impegnata in cause civili come la lotta contro l’obesità infantile o la difesa dei diritti delle famiglie dei militari;

18-E’ innanzitutto una mamma;

19- Sostiene la carriera dei giovani;

20-E’ una donna comune anche nel fisico e lo sa esaltare nel migliore dei modi.

