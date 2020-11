Melania Trump vota con l’abito made in Italy da oltre 3mila euro

editato in: da

Melania Trump mette in scena il meglio di sé e per andare a votare sceglie di indossare uno splendido abito che non poteva che essere di un brand italiano, ovvero Gucci.

La First Lady dunque compie il suo dovere di cittadina e contribuisce con il suo voto a scrivere il suo destino per i prossimi quattro anni. Melania è decisamente splendida e in fatto di stile, lei vince ogni tipo di confronto. Sicuramente tra le inquiline della Casa Bianca, lei fa parte dell’Olimpo delle First Lady che hanno lasciato un segno coi loro look, come Jackie Kennedy e Michelle Obama.

Melania è dunque arrivata al seggio elettorale in Florida (senza Donald), stato originario dei Trump, indossando un abito bianco con stampa horsebit, sbracciato e lungo fin quasi le caviglie, firmato appunto Gucci. Costo? 4.500 dollari che sono circa 3.843 euro. La First Lady lo ha abbiano a un paio di décolletée chiare, dal tacco altissimo, sotto le quali si intravede la suola rossa, dunque saranno le sue adorate Louboutin. E come borsa porta con sé una rara Kelly Toile di Hermes, il cui valore va dai 10mila ai 15mila euro

I capelli raccolti in un messy bun, lo sguardo protetto da maxi occhiali da sole, Melania Trump saluta i fotografi con un cenno della mano e abbozzando un timido sorriso che per lei è già uno sforzo enorme. Solo durante l’ultima festa di Halloween organizzata dalla Casa Bianca è apparsa veramente serena, forse perché i suoi interlocutori erano bambini.

Lady Melania ha dunque superato se stessa per sottolineare il suo sostegno al marito per il quale è volata fino in Florida a votare, recandosi presso il Morton and Barbara Mandel Recreation Center, a pochi minuti da Mar-a-Lago. La moglie del Tycoon ha dichiarato di “sentirsi alla grande” e ha spiegato di non aver voluto votare insieme Donald una settimana fa per poter partecipare attivamente al giorno delle elezioni.