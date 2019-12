Melania Trump svela su Instagram le decorazioni natalizie e lascia senza parole

editato in: da

Melania Trump ha svelato ufficialmente le imponenti decorazioni natalizie alla Casa Bianca, condividendo sul suo profilo Instagram un video e delle foto.

La First Lady dunque mostra al mondo il lavoro svolto per rendere la dimora del Presidente degna del Natale. Come è noto, è da luglio che Melania sta preparando questo momento e la sua fatica non è certo stata vana. Gli addobbi scintillanti da lei scelti hanno lasciato tutti senza parole.

Nel video la moglie di Donald Trump si aggira tra i corridoi della Casa Bianca riempiti con abeti bianchi e dorati, indossando un cappotto color crema su un abito sinuoso della stessa tonalità e décolletée altissime. Tema di quest’anno è il patriottismo. Su Instagram lei commenta: “Lo Spirito dell’America sta brillando alla Casa Bianca. Sono felice di condividere questa bella manifestazione di patriottismo. E auguro a tutti l’esperienza della bellezza del periodo natalizio”.

Per una volta Melania incassa solo complimenti. I follower della First Lady sono entusiasti e si precipitano su Instagram a congratularsi con lei: “Super cool”, “Bellissimo”, “Bello e molto elegante”, “Dio ti benedica”… Insomma, sono lontane le critiche feroci ricevute durante il primo avvento alla Casa Bianca, quando il paragone con la sobrietà di Michelle Obama fu impietoso.

Lady Trump quest’anno ha decorato la dimora del Presidente con tanto di Stelle e Strisce, un enorme calendario dell’avvento e finti fiocchi di neve. Melania ha voluto ricordare con questi addobbi anche il suo impegno nella campagna Be Best contro il bullismo, allestendo alcune decorazioni che riprendono l’idea dei giochi per bambini, con pezzi di domino e carte da gioco appese a un albero.

La First Lady aveva inaugurato il periodo natalizio lasciando tutti senza fiato col cappotto di Dolce & Gabbana per proseguire coi questi scintillanti decori extra lusso, da fa invidia alle Principesse delle fiabe. Il sogno di chi adora il Natale che si realizza.