Melania Trump incanta in bianco a 50 anni su Instagram. E accende la rivalità di Ivanka

Melania Trump con uno splendido abito bianco fasciante condivide su Instagram il messaggio per la Festa della Mamma. Nonostante le parole d’amore della First Lady e la sua bellezza sfavillante, non sono mancate critiche feroci e rivalità con Ivanka Trump.

Ma procediamo con ordine. Melania, 50 anni e madre di Barron, 14 anni, ha voluto onorare tutte le mamme americane per il loro lavoro: “L’amore di una madre non può essere sostituito o replicato. Le madri offrono il conforto e la cura di cui un bambino ha bisogno per crescere, prosperare e avere successo. Le madri servono da modello per i nostri figli, motivandoci a lavorare sodo e a sognare in grande. Le madri svolgono anche un ruolo vitale nella società, dando forma alla morale e ai valori delle generazioni future dei nostri leader e innovatori”.

La First Lady ha realizzato il suo video-messaggio alla Casa Bianca. Si è presentata davanti all’obiettivo con un candido abito, firmato Gabriela Hearst, da 3mila dollari (2.772 euro circa). Una scelta impeccabile che ne esalta il fisico scolpito e l’abbronzatura perfetta.

Ma nonostante la sua fulgida bellezza a 50 anni appena compiuti (GUARDA LE FOTO), Melania ha dovuto condividere la scena con la figliastra Ivanka Trump, sua rivale da sempre alla Casa Bianca.

Negli stessi momenti in cui la First Lady pubblicava il suo post, la figlia di Donald omaggiava la madre Ivana Trump condividendo sul suo profilo Instagram una serie di foto del passato. Evento casuale oppure una strategia per sminuire l’impatto mediatico della matrigna? Nessuno lo può dire con sicurezza, di certo le due donne non si risparmiano colpi bassi per emergere.

Intanto Melania incassa una pioggia di commenti positivi su Instagram, anche se non tardano ad arrivarle critiche pesanti e piuttosto strumentali. Da Twitter l’attore Michael Rapaport tuona: “Spero tu sia una mamma migliore di quanto tu sia First Lady”. Una frase fuori luogo che Lady Trump non meritava.