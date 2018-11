Melania Trump, gli addobbi natalizi sfarzosi non convincono

editato in: da

mostra al mondo glidella Casa Bianca all’insegna dello

Ben 14mila decorazioni per accogliere oltre 30mila spettatori durante le Feste. Il tema di quest’anno è “i tesori americani” e il colore dominante è il rosso. Mentre nel 2017 era il bianco della neve e dei cristalli. “La scelta del rosso richiama le strisce del sigillo presidenziale progettato dai nostri padri fondatori. È un simbolo di valore e coraggio”, spiega il portavoce di Lady Trump.

Melania ha deciso personalmente come addobbare la Casa Bianca. Lei stessa lo mostra attraverso un video pubblicato sul suo profilo Twitter. E così sono comparsi sei chilometri di luci e 12.000 archi nei corridoi che portano allo studio ovale, 40 abeti rossi lungo il colonnato est e 29 alberi tra il Grand Foyer e la Cross Hall. L’albero di Natale ufficiale si trova nella sala di rappresentanza o Blue Room. È alto 5,5 metri ed è avvolto da oltre 152 metri di nastro blu dove sono ricamati in oro i nomi dei 52 Stati.

Le decorazioni sono esagerate, scintillanti ma ovviamente non sono mancate le critiche sui social. Qualcuno trova il rosso “troppo minaccioso“, richiamando fatti di sangue. E poi naturalmente c’è chi fa i conti in tasca alla First Lady, nota per le spese folli, come per il cappotto di Dior, uno dei suoi stilisti preferiti, sfoggiato per le feste del Ringraziamento da 10mila dollari. Per non parlare dei 174mila dollari spesi in un solo giorno a Toronto.

Ma pare che la vera nemica di Melania sia interna alla Casa Bianca. Si tratta di Ivanka Trump, la figlia di Donald e Ivana Trump. Le due donne non vanno d’accordo e pur avendo ruoli distinti, spesso si sovrappongono. Il New York Times parla di un “rapporto complicato” che i loro staff faticano a gestire.

A dispetto delle critiche, in molti però fanno i complimenti a Melania per i suoi decori natalizi e perfino la lodano affermando che la Casa Bianca non è mai stata così bella dai tempi della amministrazione Kennedy. E altri la definiscono “un luogo magico”.